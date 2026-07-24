Del Mundial al Monumental: Aseguran que Vozinha aceptó oferta y será nuevo arquero de Colo Colo

El Cacique se olvidó rápidamente De Santiago Mele y concretó la llegada del portero que fue figura con Cabo Verde.

Colo Colo sorprende en el mercado de fichajes con una contratación más que rimbombante. Esto porque tras el portazo de Santiago Mele, el Cacique avanzó con nada menos que Vozinha y su llegada estaría lista para el segundo semestre.

Josimar José Évora Dias se hizo famoso en el Mundial con sus tapadas ante Uruguay y Argentina. Incluso mantuvo su arco en cero ante los campeones como España, dejando entrever la poca eficacia del equipo que terminó levantando el titulo.

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Además fue elegido como el mejor portero del torneo y se incluyó entre los 11 mejores del Mundial. Por lo mismo, se ganó el respeto del planeta fútbol y despertó el interés de importantes equipos del fútbol brasileño y la MLS. Sin embargo, el equipo que logró convencerlo fue finalmente Colo Colo.

Así lo informó el periodista Germán García Grove que fue el primero en confirmar la llegada del portero al Estadio Monumental. “El arquero sensación de Cabo Verde en la Copa del Mundo aceptó la propuesta del equipo chileno“, detalló en su cuenta de X.

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Los detalles de la llegada de Vozinha a Colo Colo

Tras la presentación en el Mundial, Colo Colo de inmediato insistió por la llegada de Vozinha. Entre las alternativas se mencionó a Santiago Mele, Guillermo de Amores y hasta llegó a sonar Ignacio González. Sin embargo, Aníbal Mosa siempre insistió con la contratación de la figura de Cabo Verde.

Pese a tener 40 años, el jugador recibió el visto bueno para competir nada menos que en el arco con Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. En primera instancia se indica que el contrato será por 18 meses. Pero no se descarta una posible extensión.

Por lo que ahora todas las miradas se posicionan en el partido entre los albos y Deportes Limache por la segunda vuelta de la Liga de Primera. En especial para conocer la declaración de Aníbal Mosa y cuándo será la presentación oficial.

Cabe consignar que el último portero que atajó en Colo Colo con cuatro décadas en el cuerpo fue nada menos que Justo Villar. El paraguayo ganó dos campeonatos nacionales y una Copa Chile. Además se consagró como ídolo por su participación en los superclásicos ante la U. ¿Repetirá la historia Vozinha? ¡Habrá que esperar!