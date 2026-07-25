Kevin Altez, enganche uruguayo de 21 años, se ganó la tarjeta roja directa por una furiosa reacción a cinco minutos del final. "El árbitro estuvo mal", describió Cristián Basaure en TNT Sports.

Al uruguayo Kevin Altez no le gustó para nada la determinación de Héctor Jona, pues estimó que eso conspiraba contra un ataque de Huachipato. Pero el arquero de Cobresal, Alejandro Santander, chocó con su compañero Franco Bechtholdt. Y la caída del zaguero albinaranja fue demasiado fuerte.

Puso en riesgo su cabeza. Por esa razón, el juez atinadamente paró las acciones en el estadio CAP para permitir la asistencia médica a Bechtholdt. Esa determinación fue demasiado incomprensible para el charrúa de 21 años. Literalmente se encaró con Jona.

Justo es decir que el juez tuvo una actitud extraña. “Me pareció mal lo de Jona”, describió Cristian Basaure, comentarista de TNT Sports. Pero lo peor fue cuando Altez hizo el gesto de darle un cabezazo en el rostro al réferi. Evidentemente recibió la tarjeta roja directa.

Héctor Jona expulsó sin dudar a Kevin Altez en Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

Lionel Altamirano vio todo en primera persona y no podía entender la actitud del charrúa que en diciembre cumplirá 22 años. De hecho, evitó cualquier otra reacción desmedida de Altez. Lo tiró de la camiseta para señalarle la salida de la cancha por el sector opuesto al que iba a caminar.

Otra imagen de Jona después de echar a Altez. (Eduardo Fortes/Photosport).

Una situación con pocos precedentes y que seguramente tendrá duras consecuencias para el volante ofensivo del equipo adiestrado por Jaime García, que se quedó con 10 hombres cuando faltaban cinco minutos para el final. A pesar de eso, el Huachi logró empatar 3-3.

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Claudio Sepúlveda y Maximiliano Rodríguez intentaron consultarle a Jona por qué la expulsión al uruguayo de Huachipato, pero no consiguieron más que efusivos gestos del juez para indicarle la salida a Altez, quien fue duramente reprochado por Altamirano, a la postre el héroe acerero.

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