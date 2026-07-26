El juez casi recibe un cabezazo de Kevin Altez de Huachipato, luego de una caliente discusión. Iván Guerrero critica al juez por la forma de encararlo.

Una nueva polémica sacude al fútbol chileno con el regreso de la segunda rueda de La Liga de Primera 2026, donde el árbitro Héctor Jona casi se va a las manos con el jugador Kevin Altez.

Fue en el empate de Huachipato por un marcador de 3-3 ante Cobresal donde se pudo presenciar la imagen que ya dio la vuelta al mundo, con un árbitro encarando duramente a un jugador y este respondió con un cabezazo.

Algo que en Chile ya produce reacciones donde un experto del referato, Iván Guerrero, conversó con Redgol para analizar toda la secuencia y dejar en evidencia al hombre de negro.

La polémica de Héctor Jona dio la vuelta al mundo.

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Iván Guerrero: “Se expone a que el jugador haga el movimiento de cabeza y le pegue”

Iván Guerrero tiene una mirada crítica de lo vivido en Talcahuano con el árbitro Héctor Jona y el jugador de Huachipato Kevin Altez, donde apunta al juez principal por su actitud.

“No puede ponerse a esa distancia a hablarle fuerte. Se expone a que el jugador haga el movimiento de cabeza y le pegue. Está encima, lo increpa. Esa prepotencia no corresponde”, explicó.

En ese sentido, asegura que el príncipal perdió la compustura, algo que viene arrastrando hace tiempo en su forma de dirigir.

“Este árbitro siempre se ha caracterizado por esa forma de actuar. Cree que esto de encarar, retar, gritar o hacer gestos de aspavientos es una actitud de personalidad y está equivocado. No es eso. Personalidad es cobrar lo que corresponde, amonestar y expulsar cuando corresponde. No encarar así”, precisa.

Por lo mismo, asegura que, en esta imagen en particular “lo torea para que el jugador reaccione. Estuvo muy mal. No corresponde ni es algo que se debe hacer”.

Mira la jugada: