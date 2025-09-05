Jaime García recibió un duro golpe por un problema físico grave afecta al último refuerzo de Huachipato. Se trata de un volante ofensivo de 20 años que cuenta con un paso en la selección juvenil de Uruguay. Y que se sumó al cuadro de Talcahuano en el mercado invernal de fichajes.

Las referencias son para Kevin Altez, quien apenas alcanzó a computar 82 minutos en el equipo de la usina. Podría quedarse fuera de acción hasta el término de esta campaña, según la información que entregó un periodista muy conocedor de la interna del Huachi.

“Sufrió un desgarro en el recto femoral miotendinoso grado 2. En evaluación el tiempo de recuperación”, escribió Sergio Godoy Acosta en su cuenta de X. Una incógnita que tienen incluso en el staff técnico que lidera García, que no sabe cuándo volverá a contar con Altez.

Kevin Altez celebra un gol de Huachipato ante Unión La Calera. (Mauricio Ulloa/Photosport).

El “40” se formó en el Montevideo City Torque, aunque llegó a Huachipato desde Defensor Sporting. “Se estima desde 6 a 12 semanas. Baja sensible por tiempo prolongado del refuerzo acerero”, expuso el citado comunicador, siempre en la ex red social del pajarito. Entre un mes y medio y tres meses de ausencia.

Jaime García pierde por mucho tiempo a Kevin Altez, refuerzo invernal de Huachipato

Jaime García sabe que Altez no podrá refrendar la calidad que hizo que Huachipato lo contratara como refuerzo tras esta lesión que, en caso de demandarle el máximo tiempo estimado, lo sacaría de competencia hasta la temporada 2026.

Por el momento, García aprovecha el receso por la fecha FIFA doble del cierre de las Eliminatorias 2026 para corregir algunos detalles. El siguiente desafío del Huachi será ante Cobresal el 13 de septiembre por la fecha 23, justo antes de la gran pausa que habrá en la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 que organiza nuestro país. Eso sí, los del acero tienen la llave ante Audax Italiano por la Copa Chile el 29 de este mes y el 5 de octubre.

Jaime García recibió una noticia mala en cuanto a lesiones. (Marco Vazquezs/Photosport).

Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Huachipato se ubica en el 9° lugar de la Liga de Primera: suma 31 puntos en 22 partidos jugados.