Ni Renato Paiva, ni Meneghini: avisan curioso tapado de última hora para la banca de U de Chile

Periodista Mauricio Israel sorprendió a todos con su candidato. Eso sí, la tienen difícil los azules, ya que el DT acaba de renovar en su club.

Por Nelson Martinez

U de Chile vive días claves en su banca.
Este lunes podría definirse el sucesor de Gustavo Álvarez en la banca de U de Chile. Habrá reunión de directorio y se presentarán los reales candidatos para tomar el lugar del argentino, quien tiene listo su adiós.

Es ahí donde firmes nombres han dado vuelta por el CDA. ¿Los más cercanos? Renato Paiva y Francisco Meneghini, donde este último no renovó su contrato con O’Higgins.

Pero a última hora se metió un tapado para ponerse el buzo azul. Así al menos lo dejó en claro Mauricio Israel, periodista del programa Círculo Central, quien lanzó un curioso nombre a la lista.

¿Llegará? El nuevo nombre para dirigir a U de Chile

El periodista Mauricio Israel sorprendió a los presentes en el programa Círculo Central al decir que un nuevo candidato arremetió para ser DT de la U de Chile. Ahí, dijo sin espacio a dudas que “empieza con J y termina con García”.

Jaiem García y su gran año en Huachipato /Photosport

Recientemente, Jaime García dijo a Lun que está preparado para dirigir a un equipo grande. Eso llega en medio de las constantes movidas entre la U y el equipo acerero.

“Puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar“, aseguró.

Sin embargo, la apuesta de Mauricio Israel se ve compleja, ya que García acaba de ser anunciado como renovado entrenador de Huachipato. Por ello, se ve muy compleja su llegada a la banca azul.

