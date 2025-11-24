Primer Plano estrenó un tenso capítulo donde se vivió un duro enfrentamiento entre Julio César Rodríguez y el periodista deportivo Mauricio Israel, luego de que en el programa apareció Alexander Israel, el desconocido hijo del conductor, quien habló sobre el abandono de su padre.

El joven de 25 años reveló en el programa de CHV que él tiene entendido que nació producto de una infidelidad del comunicador con su entonces esposa, Carola Brethauer. “Mi mamá tenía un muy buen trabajo, era corredora de seguros y vivía en Las Condes”.

Añadiendo que debido a su trabajo conoció a personas del espectáculo. “Ahí conoció a mi papá, con quien tuvo una amistad”.

Hijo de Mauricio Israel habla de su padre

En su relato en el estelar, Alexander señaló que “Él me negó, hubo un ADN y en 2001 me reconoció como su hijo, y me dio su apellido”, añadiendo que le dio dinero a su padre hasta que se fue del país.

Agregando que fue un proceso muy duro para su madre. “Ella colapsó psicológicamente, yo diría que se enfermó de amor”, añadiendo que su madre “dejó de trabajar y comenzó a depender casi exclusivamente del ingreso que le enviaba Mauricio”.

Tras esto se mudaron a La Pintana donde vivieron como allegados. “Vivíamos hacinados, vivíamos con muy poco (…) producto del hacinamiento y el aislamiento, yo básicamente viví encerrado y me perdí mi infancia y mi adolescencia”.

Alexander añadió que estuvo “desde los 14 hasta los 19 años durmiendo en un sofá de dos cuerpos, cosa que me trajo secuelas físicas”.

En la misma línea, no descarta una posible relación con su padre. “Una parte de mi corazón sigue deseando que exista una relación, sigo deseando que él se acerque y me conozca”.

Mauricio Israel arremete contra Julio César Rodríguez

El programa se contactó con el periodista deportivo, quien se lanzó en contra del conductor del programa. “Baje especialmente para hablar contigo Julio César, para preguntar: ¿Cuál es tu problema conmigo?, ¿hasta cuándo me vas a seguir haciendo daño?. Llevas tres programas completos pagándole a familiares míos para que me vengan a destruir”.

“Me vas a escuchar, metiste a mi hijo y a mi hija, le diste tribuna a Marisol Gálvez. Me quitaste mis auspiciadores, perdí mi trabajo en la radio. Tú no tienes códigos de periodista, yo podría hablar de los problemas que tú tienes con tu hijo, solo a eso baje, para decirte que eres un poco hombre”.

A lo que JC respondió: “Que eres bueno para el show Mauricio”, mientras que el periodista deportivo dejó el contacto.

