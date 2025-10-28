Universidad de Chile enfrenta la recta final de esta temporada. Dos caminos dificultosos se divisan en frente. Por un lado, la Copa Sudamericana y la visita a Argentina. En el otro, lo que queda de torneo local, con ciertas chances de Chile 2.

¿Qué camino tomar con más seguridad? La Sudamericana está muy cerca, como para no beneficiar ese trayecto por sobre el otro. Sin embargo, la visita a Buenos Aires peligra de ser un callejón sin retorno.

Es por eso que algunos critican la gestión de Gustavo Álvarez en la banca azul. No solamente por los escasos resultados netos, sino también porque, según se cree, la U mantiene un andar sinuoso, sin llegar a consolidarse.

ver también La U no deja nada al azar: Gabriel Castellón prepara los penales en definición contra Lanús

Pelea en vivo

En el programa Círculo Central, se instaló la polémica. Todo partió cuando Mauricio Israel comenzó preguntando quién era el mejor DT del fútbol chileno. Marco Sotomayor respondió, sin dudas, “el Chino González”. Ante lo cual, estupefacto, Cristian Arcos comenzó diciendo: “No entiendo, de repente vale la campaña internacional y de repente no“.

“¿Les parece poco que la U esté en semifinales de una Copa Sudamericana? Le ganó a todos los equipos con los que ha jugado internacionalmente, menos a Lanús“, argumentó, luego, Arcos.

“Yo sé que hay mucha gente, incluido ustedes dos, que quieren que a la U le vaya mal para tirarse contra Álvarez. Han esperado todo el año que se caiga. Lo critican cuando gana, cuando pierde“, añadió. “Estás como Clark“, le respondió, finalmente, Mauricio Israel.

Publicidad

Publicidad

¿Gustavo Álvarez es el mejor técnico del fútbol chileno? | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús en Argentina?

El duelo entre azules y granates será este jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús. Se jugará a las 19.00 horas y un empate significaría definición desde los doce pasos.