La U no deja nada al azar: Gabriel Castellón prepara los penales en definición contra Lanús

Universidad de Chile da vuelta la página al clásico universitario y ahora se mete de lleno en la semifinal de Copa Sudamericana contra Lanús. El elenco comandado por Gustavo Álvarez igualó 2-2 en la ida y ahora en Buenos Aires tiene la chance de hacer historia nuevamente.

El Romántico Viajero dejó buenas sensaciones con el equipo estelar ante el granate y mostró su carácter al lograr remontar el 2-0 en contra. Por lo mismo, existe ilusión en lograr el batacazo en el Estadio La Fortaleza.

Es que más allá de la lamentable baja de Lucas Assadi, en la U no dejan nada al azar. A tal punto que Gabriel Castellón reveló que ya preparan los penales ante una eventual definición desde los doce pasos. Esto debido a que si se mantiene el empate en los 90 minutos, el portero tendrá una tarea clave frente al elenco de Mauricio Pellegrino.

“La otra vez también me lo preguntaron, para mí no es lotería. Todo se trabaja, se entrena y se estudia como patea el rival. Uno busca a los jugadores y cómo puedan definir”, enfatizó el golero que en la ida se transformó en figura con sus grandes tapadas.

Por lo mismo, Castellón recalcó que ahora la tarea el lograr sacar la ventaja en Buenos Aires. “Estamos fuertes psicológicamente. Quiero hacer mi mejor actuación. Las expectativas son altas, el poder representar a la U es muy grata. He recibido la confianza de mis compañeros. Nos preparamos al 100%”, sentenció.

¿Cuándo juega la U de Chile contra Lanús?

Universidad de Chile se mide ante Lanús este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio La Fortaleza y será transmitido por ESPN, Directv, DGO y Disney+. Cabe consignar que si se mantiene el empate 2-2, se define la llave de semifinal por la tanda de penales.

El rival de está eliminatoria se conocerá este martes cuando Atlético Mineiro reciba a Independiente del Valle. El encuentro está programado para las 21:30 horas y en la ida el encuentro terminó 1-1.

