Universidad de Chile comenzó a trabajar en el mercado de fichajes, a la espera de una resolución final con la situación del técnico Gustavo Álvarez, que debe quedar definido esta semana.

Por lo mismo, desde Azul Azul ya trabajan en la conformación del plantel para la temporada 2026, donde hay varios puestos, como la delantera, que tendrán una especial atención para traer nuevos nombres.

Pero hay una situación con el arco, donde se pensaba que buscarían un nuevo jugador para pelear el puesto con el titular, que ha sido hasta el momento Gabriel Castellón.

Pero, una última información, asegura que la U no buscará un nuevo portero para su plantel, tras la salida de Cristopher Toselli, de manera que es un puesto que, entienden, está completo con este nombre: Ignacio Sáez.

¿Qué pasa con Gabriel Castellón en el arco de la U?

Fue en Cooperativa Deportes donde puntualizaron en los puestos que buscará refuerzos Universidad de Chile, donde también esperan luego tener a un nuevo entrenador.

En ese sentido, la U no tiene en idea un nuevo arquero, porque quieren darle tiraje a Ignacio Sáez, quien ya ha tenido que salir a préstamo en dos oportunidades y creen que es el momento que tome protagonismo.

“Se habló del Zanahoria Pérez, quien habló en la Gala Crack. Hoy no es prioridad ni está dentro de la consideración del club, porque tienen al Nacho Sáez y le tienen una valoración grande”, explicaron.

“No vamos a tapar a un arquero de la casa, la idea inicial esperando al DT, que puede tomar otra decisión, pero la idea es potenciarlo y que sea el segundo arquero”, remataron.

