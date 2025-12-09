Universidad de Chile vive un proceso de análisis tras bajar el telón de este temporada 2025. Lamentablemente el gusto a poco prima en el mundo azul, sobre todo luego de no poder clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Además, el adiós de Gustavo Álvarez deja más dudas que certezas pensando en el próximo año, algo que se suma a la gran cantidad de jugadores que dejará la institución en lo que sería una reestructuración casi total del plantel.

Sin embargo, hay una especie de voltereta que podría producirse con un jugador en particular. Hablamos de Lucas Di Yorio, atacante que termina su préstamo desde el Athletico Paranaense y que debe volver a Brasil en los próximos días.

¿Di Yorio se queda en la U?

Así lo confirmó el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “de la U se van Contreras (Rodrigo), Guerra (Nicolás), Toselli (Cristopher), Ignacio Tapia y los que terminaron contrato. Ninguno, salvo una situación muy particular con Lucas Di Yorio, no van a continuar”.

Lucas Di Yorio anotó 14 goles con la camiseta de Universidad de Chile en este 2025. | Foto: Photosport.

“Más que esfuerzo, quieren extender el préstamo. No quieren sacrificar un millón y algo de dólares por un futbolista. Es el único que tiene la ventana abierta para quedarse en el club”, concluyó el comunicador.

Los números de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

En esta temporada 2025 el atacante argentino de 29 años jugó un total de 43 partidos, siendo 27 por la Liga de Primera, siete en Copa Sudamericana, seis en Copa Libertadores y tres en Copa Chile. Anotó 14 goles y dio dos asistencias en 2.751 minutos de acción.