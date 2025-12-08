Rearmarse para, esta vez sí, volver a poner al equipo en el lugar que se merece. Eso intentan hacer en la Universidad de Chile, que debe tomar nota de las lecciones dejadas por un año en que parecía que la gloria rozaba los portones del CDA.

Para ello, habrá que reconstituir el plantel. Ya se sabe que jugadores como Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra no seguirán en el Romántico Viajero. Pero, no son los únicos movimientos que tendrá el cuadro azul.

Resulta que este lunes se reveló el interés de un equipo internacional por una de las grandes figuras de la Universidad de Chile. Al parecer, otro crack dejará el CDA.

¿Se va la esperanza azul?

José Tomás Fernández soltó la bombita en su canal de YouTube. Resulta que Lucas Assadi estaría siendo sondeado por un club de fuera de Chile y podría convencer a la U, reacia a dejar partir al joven crack, con una oferta millonaria.

“Algo que supe el otro día y que no tiene que ver con refuerzos, sino que todo lo contrario, es que al CDA, en los próximos días, debería llegar una oferta por Lucas Assadi“, empezó diciendo.

“En la U, inicialmente no está la idea de venderlo, pero si llega un club que ofrece, no sé, seis o siete millones de dólares, no habría mucho que discutir. No me dijeron monto, no me hablaron de qué club”, agregó, para por último recalcar la actitud que tendrá el elenco laico.

“Solamente me dijeron que en el CDA están aguardando para que la agencia que representa a Lucas Assadi llegue con una oferta desde el extranjero. Vamos a ver si termina siendo así. Si la oferta es baja, la U la va a rechazar”, cerró.

Lucas Assadi podría partir | Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato con la Universidad de Chile Lucas Assadi?

El volante y crack de la Universidad de Chile tiene contrato hasta fines de la temporada siguiente, es decir diciembre de 2026. Cualquier oferta tendrá que considerar aquello.

