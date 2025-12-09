La continuidad de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo vive horas claves. El técnico no quedó bien parado luego del fracaso en la última fecha de la Liga de Primera, lo que podría costarle el puesto e incluso hasta ya le buscan reemplazante.

La derrota ante Audax Italiano dejó al Eterno Campeón sin clasificar a la Copa Sudamericana, el principal objetivo que le pusieron al Tano. Y si bien hace algunos días se daba por hecho que seguiría a pesar de todo, ahora las cosas han dado un giro radical. A tal punto, que el club ya conversa con un nombre para que tome su puesto.

Colo Colo busca reemplazante para Fernando Ortiz e inicia contactos con un viejo conocido

Fernando Ortiz puede estar viviendo sus últimos días al mando de Colo Colo. Este martes el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN la vuelta de chaqueta de la dirigencia con el DT. “Yo recién, hace 10 minutos, conversaba con un director de Blanco y Negro. Me comentaba: ‘¿Sabes qué? Decía que iba a seguir 100% seguro antes del partido con Audax. Ahora no sé si puedo garantizar esto’”.

La situación debería quedar clara este miércoles a las 16:00 horas, cuando se lleve a cabo la reunión de directorio. En ella se verá el cierre de temporada y, en especial, la continuidad del Tano.

Pablo Guede es el nombre con el que Colo Colo negocia si se va Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz complicó su aventura en Colo Colo no sólo por los resultados. “Otros me comentaban la relación tirante que tiene con Arturo Vidal y Esteban Pavez. Es sabido, no son bien o tan considerados en la formación estelar, eso en los jugadores genera un ruido“.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que “vamos a ver qué determinará el directorio, si seguirán conviviendo con estos jugadores o toman la decisión de que no siga el técnico“.

“Ayer se juntó el técnico con el plantel, para algunas revisiones físicas y entregó un calendario de cuándo retornar, cómo volver en lo físico. El técnico da luces de que se siente dentro del proyecto 2026“, complementó.

Si bien no dependían de sí mismo, en Colo Colo esperaban que Fernando Ortiz terminara el año con un triunfo para confirmarlo sin dudas. “Era un escenario que no quería la dirigencia (…) Las sensaciones dentro de Blanco y Negro no eran positivas“.

Pero lo más llamativo vino después, cuando Cristián Alvarado reveló que en el Estadio Monumental ya tomaron contacto con un posible reemplazante. “No digo que vaya a ser el reemplazante si se va Ortiz. Hoy me contaban, no sé si fue su agente o al revés, pero el nombre de Pablo Guede“.

Finalmente, dejó en claro que Fernando Ortiz y su continuidad vivirá una jornada clave este miércoles. “Insisto, aquí está 50-50. Post partido con Audax hubo una larga reunión entre Aníbal Mosa, José Daniel Morón y Edmundo Valladares. Vamos a ver cuánto pesó la eliminación y la forma“.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Tras el duelo con Audax Italiano, Fernando Ortiz llegó a los 9 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos consiguió 4 triunfos, 1 empates y 4 derrotas, con 14 goles a favor y 13 en contra.

