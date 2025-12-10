Es tendencia:
U. de Chile

El plazo que puso U. de Chile para definir la salida de Gustavo Álvarez

Tras el explosivo anuncio de su salida de U. de Chile, comienza la negociación con Gustavo Álvarez.

Por Javiera García L.

Se define todo entre U. de Chile y Gustavo Álvarez
Se define todo entre U. de Chile y Gustavo Álvarez

El plantel de U. de Chile se toma sus vacaciones tras el cierre de temporada y la clasificación a Copa Sudamericana. La dirigencia, en tanto, comienza a trabajar pensando en el próximo año.

La directiva azul debe tomar varias decisiones, donde la más urgente tiene que ver con Gustavo Álvarez. El DT dejó claro que desea salir del club, pero ahora debe negociar, porque tiene contrato vigente.

Lo mejor es que U. de Chile cambie de entrenador. Lo más saludable es un cambio de técnico”, dijo Álvarez la semana pasada, citando diferencias con la dirigencia como la razón detrás de su decisión.

¿Y ahora? Desde La Tercera confirmaron que esta semana debe quedar definido el tema del entrenador. Para eso, este martes comenzaron las conversaciones entre la dirigencia y el representante de Álvarez.

Gustavo Álvarez ya comunicó sus deseos de dejar U. de Chile

Gustavo Álvarez ya comunicó sus deseos de dejar U. de Chile | Photosport

U. de Chile inicia negociaciones con Gustavo Álvarez

Más allá de que la dirigencia aún no confirme la salida de Gustavo Álvarez, desde LT agregaron que las intenciones de Azul Azul también son buscar a otro entrenador para 2026.

“Nosotros tenemos que hablar cuando termine el campeonato. Tiene contrato, pero el amor a la fuerza no funciona”, había dicho Michael Clark. Ahora, lo importante es llegar a un acuerdo con el DT argentino.

