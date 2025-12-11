Universidad de Chile dejó atrás la temporada 2025 de dulce y agraz. Los azules cumplieron una buena fase de grupos en Copa Libertadores, pero terminaron terceros en la tabla, pasando a Copa Sudamericana. Ahí el Chuncho alcanzó las semifinales.

Sin embargo, la U quedó eliminada tempranamente en Copa Chile y se cayeron como candidatos al título en La Liga de Primera, cerrando en el cuarto lugar, con cupo a Sudamericana, sin Copa Libertadores.

Peor aún, antes del cierre de la temporada el entrenador Gustavo Álvarez anunció que no seguirá en el CDA pese a tener contrato vigente. Así, el triunfo por 2-3 contra Deportes Iquique, por la última fecha, significó la despedida del DT en Universidad de Chile.

La arenga de Marcelo Díaz en el último partido de la U 2025

Por ello, la última charla previa al partido, en voz del capitán Marcelo Díaz, tuvo un tono emotivo. Carepato sabía que el plantel necesitaba un empujón ante la incertidumbre generada por Álvarez.

“Hoy lo vamos a ganar… lo merecemos. Vamos a jugar muy serio, con mucha confianza, con mucha convicción, ante todo siendo equipo, siempre, nos mantuvimos así unidos en estos dos años, sigamos así, hasta el último día de nuestros días, viejo. ¡Vamos a ganar!“, dijo Díaz.

Tras la arenga, los jugadores de Universidad de Chile, formados y abrazados en círculo, dieron paso a un azul ceacheí, registro compartido por los canales oficiales del Chuncho.

Los azules se impusieron a Iquique y lo mandaron al descenso con los goles de Matías Sepúlveda, Maximiliano Guerrero y Lucas Di Yorio. La U cerró el año cuarto en la tabla con 55 puntos, lejos del campeón Coquimbo (75), con diecisiete triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

