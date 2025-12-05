Universidad de Chile comienza a conformar su plantel para la temporada 2026, donde esta jornada se confirmó la renovación de contrato de su capitán: Marcelo Díaz.

El volante firmó un nuevo vínculo con el club que lo firmó por una nueva temporada, donde se espera que sea líder del plantel junto a Charles Aránguiz quien está en el mismo proceso.

“Estoy muy contento por mi renovación, por seguir un año más ligado al club de mis amores”, comentó Marcelo Díaz tras la firma del documento y en la previa del viaje a Iquique.

“Espero que el próximo año consigamos todos los objetivos. Mi agradecimiento es total hacia la institución”, detalló.

Marcelo Díaz renovó por una temporada más en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Justo antes de la final ante Iquique: U de Chile renueva por todo el 2026 a un referente

La U cuenta su plan para 2026

Fue el director deportivo, Manuel Mayo, quien celebró la noticia de la renovación de Marcelo Díaz, en unas semanas que serán difíciles como dirigente donde tiene que conformar un nuevo plantel que se quedó sin Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

“Como jugador e ídolo es importantísimo que él quiera tanto al club y quiera ayudar a todos a conseguir cosas importantes, suma mucho”, destacó Mayo por el capitán.

“Es muy importante renovar a las piezas claves del plantel como lo estamos haciendo, así se parte, con una estructura sólida. Eso es lo primero para después avanzar y seguir potenciándonos”, destacó.