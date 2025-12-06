Terrible y alegre lo acontecido en los partidos definitorios de la Liga de Primera 2025. Primero, porque O’Higgins se metió en último momento a Copa Libertadores. En las antípodas, hubo un descenso.

Resulta que se definían tres cosas en esta fecha paralela, con cinco partidos en paralelo. Se veía, quién sería el último descendido a Primera B y quién, entre O’Higgins, la U y Católica, clasificaría a la Libertadores y quien a la Sudamericana.

Mucho por definir, demasiados partidos en paralelo. Es por eso que hubo que esperar hasta la última instancia para saber cómo se organizaría este enredo. Los que más terminaron sufriendo fueron los iquiqueños.

ver también La U de Chile festejó con tutti pero al final sólo se quedó con caña: ¡No hay Copa Libertadores!

Movida tabla de posiciones

Universidad Católica fue el ganador de la tarde. Si bien ya tenían buen aspecto en la tabla de posiciones, los Cruzados habían partido perdiendo ante La Calera. Lo dieron vuelta y quedaron con el subliderato, lo que los clasifica directamente a Copa Libertadores como el Chile 2. Los Cementeros no jugaban nada.

Por otro lado, la Universidad de Chile hizo todo bien en una cancha que le es hostil, pero terminó sufriendo igual. El Romántico Viajero venció a los iquiqueños y hasta los descuentos del partido eran los clasificados como Chile 3. No obstante, O’Higgins tuvo un penal sobre el final que le permitió ganar ante Everton y, con esto, meterse como Chile 3. La U va a Sudamericana.

Pero, lo más terrible se vivió en la definición por el último descenso. Unión Española ya había asegurado su temporada 2026 en Primera B, pero faltaba el acompañante, que se dirimía entre Deportes Iquique, Everton de Viña del Mar y La Serena.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, debido a la caída en el Tierra de Campeones, el cuadro del chumbeque terminó siendo el último descendido. Deportes Iquique jugará en la Primera B tras caer por 3-2 ante la U. Everton y Serena también perdieron, pero se regocijaron por la derrota de los Dragones Celestes.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?