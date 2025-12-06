Es tendencia:
Minuto a minuto: Iquique, Everton y La Serena definen el último descenso

En una definición de infarto, los dragones celestes y ruleteros buscan un triunfo que los mantenga en la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

Iquique y Everton buscarán zafar del descenso
© PhotosportIquique y Everton buscarán zafar del descenso

Comenzó la cuenta regresiva para la definición de la Liga de Primera. Está tarde de sábado se conocerá finalmente el segundo descenso y que acompañará a Unión Española hacia la Primera B. 

Tras conocerse la programación de la ANFP, todo indica que la suerte se empieza a definir desde las 18:00 horas. Los principales protagonistas son Deportes Iquique y Everton, que tienen 24 y 26 puntos. Pero también asoma La Serena con 27, y que si no vence en está jornada a Limache, podría también peligrar en la categoría. 

Definición de infarto: Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena descienden a la B

ver también

Definición de infarto: Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena descienden a la B

Por lo mismo, todo indica que será una jornada de infarto. Sin margen de error, solo queda tirar toda la carne a la parrilla y buscar el milagro. Para no perderse ningún detalle, sigue acá el minuto a minuto con todos los entretelones de la última fecha del torneo nacional. 

¡FORMACIÓN DE IQUIQUE!

Los dirigidos por Rodrigo Guerrero buscarán el milagro ante Universidad de Chile. Los dragones celestes sufren las bajas de Matías Blázquez, Matías Moya y Antony Henríquez por lesión. Luis Casanova se pierde este encuentro por acumulación de tarjetas.

Por su parte la U forma con Castellón; Hormazabal, Calderon, Zaldivia, Guerrero; Poblete, Aranguiz, Sepúlveda; Altamirano; Fernández y Di Yorio.

Everton confirma su formación ante O'Higgins

El cuadro dirigido por Javier Torrente presenta once estelar. La gran sorpresa es la suplencia de Álvaro Madrid.

Por su parte O’Higgins formará con Deschamps; M. González, Nico Garrido, Juan Ignacio Díaz y Luis Pavez; Juan Leiva, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Matías Lugo; Francisco González, y Maxi Romero.

¡SE VIENE LA DEFINICIÓN DEL DESCENSO!

Así está el Estadio El Teniente de Rancagua. Está tarde a partir de las 18:00 horas se enfrenta O'Higgins ante Everton. Los celestes sueñan con la Copa Libertadores y los ruleteros quieren escapar del descenso y el fantasma de la B.

La Serena mira de reojo

El cuadro papayero tiene 27 unidades y un empate le sirve para mantenerse en la Liga de Primera.

Ahora una derrota frente a Limache por diferencia de tres tantos, y un triunfo de Iquique por tres o más goles ponen en peligro al cuadro granate.

Everton va por el milagro

El cuadro ruletero no gana desde el 9 de noviembre ante Cobresal. Este sábado necesita sumar para mantenerse en la Liga de Primera.

Everton de visita ante O’Higgins registra su último triunfo en 2020 por 2-1. En la primera rueda, los celestes se quedaron con la victoria por 1-0. Además este sábado necesitan sumar los tres puntos para soñar con Copa Libertadores.

La ilusión de los Dragones Celestes

El cuadro del norte necesita un triunfo y que Everton no sume ante O’Higgins. En frente tendrá a la U, equipo que ya superó en el campeonato anterior en el Estadio Tierra de Campeones por 3-0. 

Así está la tabla de la Liga de Primera

A minutos de comenzar la última fecha de la Liga de Primera, recordamos como está la tabla de posiciones. Este sábado se conoce el segundo descenso y que acompañará a Unión Española, que bajó de categoría tras la derrota por 4-2 ante O'Higgins.

¡SE DEFINE EL ÚLTIMO DESCENSO!

Hola queridos Redgoleros y Redgoleras. Este sábado se avecina de emociones importantes: se define el último descenso a la Primera B y acá podrás seguir todos los detalles de los seis partidos en simulatáneo.

