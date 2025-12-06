Minuto a minuto: Iquique, Everton y La Serena definen el último descenso

Comenzó la cuenta regresiva para la definición de la Liga de Primera. Está tarde de sábado se conocerá finalmente el segundo descenso y que acompañará a Unión Española hacia la Primera B.

Tras conocerse la programación de la ANFP, todo indica que la suerte se empieza a definir desde las 18:00 horas. Los principales protagonistas son Deportes Iquique y Everton, que tienen 24 y 26 puntos. Pero también asoma La Serena con 27, y que si no vence en está jornada a Limache, podría también peligrar en la categoría.

Por lo mismo, todo indica que será una jornada de infarto. Sin margen de error, solo queda tirar toda la carne a la parrilla y buscar el milagro. Para no perderse ningún detalle, sigue acá el minuto a minuto con todos los entretelones de la última fecha del torneo nacional.