Un 2025 para el olvido tuvo Colo Colo, que cerró este domingo con una derrota ante Audax Italiano en el estadio Monumental y la no clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El Cacique tenía que ganarle a los itálicos para acceder al torneo continental, porque Cobresal perdió feo ante Ñublense, pero una vez más fracasó en su intento de conseguir un objetivo en el año.

Luego del nuevo fracaso de Colo Colo habló Arturo Vidal, quien se lanzó contra el entrenador Fernando Ortiz por sacarlo de la titularidad y criticó a los dirigentes de Blanco y Negro. No se guardó nada.

Gustavo de Luca critica a Arturo Vidal por sus polémicas declaraciones

Para analizar las fuertes palabras de Vidal en RedGol nos pusimos en contacto con Gustavo de Luca, ex delantero de Colo Colo, quien no está de acuerdo con la forma en que reaccionó el King.

“Este muchacho se pasa. Tendría que hacer las cosas bien para Colo Colo, las situaciones se hablan internamente y no tendrían que salir a la luz. No sé por qué lo saca, eso se habla en el camarín“, dijo el argentino sobre Vidal.

“Si hay que pelear, se pelea, pero eso se hace en el camarín. Con la experiencia que tiene Vidal es rarísimo que haya pasado esto. Los trapitos se lavan en casa, es de mal compañero lo que hizo. No pudieron hacer nada en el campeonato y se empiezan a echar la culpa entre ellos. Es muy feo, un desastre en realidad”, cerró.

Arturo Vidal tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026, pero dejó en duda su permanencia en el club.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

