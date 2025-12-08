Es tendencia:
Colo Colo

Definido: la reunión clave que puede terminar con la estadía de Fernando Ortiz en Colo Colo

En Blanco y Negro tienen que definir qué pasará con el entrenador argentino, cuyo contrato es evaluado tras terminar el torneo.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz está cerca de salir de Colo Colo.
Un fracaso absoluto fue la temporada 2025 para Colo Colo, que no cumplió ninguna de las metas que se propuso a principio de año, pese a la fuerte inversión que hizo Blanco y Negro.

El Cacique cerró su catastrófica campaña este domingo en el estadio Monumental, donde tenía que ganarle a Audax Italiano para clasificar a la Copa Sudamericana y no pudo, porque cayó por 2-1.

Al no clasificar a ningún torneo internacional para 2026 el contrato del entrenador Fernando Ortiz será revisa y posiblemente tenga que partir, debido al precario nivel que tuvo Colo Colo bajo su mandato.

El día que se define la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

En Blanco y Negro tienen que tomar una decisión sobre el futuro del Tano Ortiz en Colo Colo y para ello habrá una reunión clave.

Según información de DaleAlbo, ya hay fecha para el cónclave donde se va a definir la permanencia o la salida del argentino.

Fernando Ortiz puede salir de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Dicha reunión quedó programada para este miércoles 10 de diciembre a las 16 horas. Junto con analizar la continuidad de Ortiz también se conversará sobre el año deportivo general que tuvo el cuadro colocolino”, explicó el citado medio.

Se termina el año y en Colo Colo tienen que tomar medidas claves pensando en 2026.

