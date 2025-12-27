Es tendencia:
La maniobra oculta tras el segundo fichaje confirmado de Colo Colo para 2026

Los albos tienen un acuerdo con su segunda incorporación para la temporada 2026. Hay un detalle importante en el negocio.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo cierra acuerdos en el mercado.
Blanco y Negro se activa y antes del cierre del año tiene a su segundo refuerzo de Colo Colo para 2026, porque ya acordó con su esperado defensor central.

La concesionaria que administra al Cacique cerró la incorporación del zaguero uruguayo Joaquín Sosa, quien llega como cedido desde Bologna por un año y con opción de compra.

El arribo del zurdo de 1.89 metros genera cuestionamientos, debido a una situación oculta que sale a la luz tras cruzar datos tras la contratación del zaguero, la cual se debería hacer oficial este lunes.

Entra Joaquín Sosa y… ¿sale Salomón Rodríguez en Colo Colo?

La llegada de Joaquín Sosa viene a suplir la falta de defensores centrales en Colo Colo, porque el charrúa reemplaza las salida de Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Sin embargo, hay mucho más tras la operación, debido a que el arribo del ex Bologna puede suponer la salida de Salomón Rodríguez, quien no está en los planes de los albos por su nefasto rendimiento en 2025.

¿Qué tienen en común Sosa y Rodríguez? Ambos futbolistas son representados por la agencia UruFutbol, y la llegada del defensor puede suponer un “favor” de vuelta y la compañía podría acelerar la salida del delantero del estadio Monumental.

Colo Colo quiere sacarse de encima a Salomón Rodríguez. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Por ahora hay cero interesados en los no goles de Salomón Rodríguez, por lo que supone una tarea titánica para sus representantes poder instalarlo en otro mercado.

Colo Colo tiene a Sosa y en el corto plazo puede dejar partir a Rodríguez, en una maniobra que solo en el futuro se podrá concluir si fue provechosa o no.

