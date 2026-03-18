Un remezón podría sufrir uno de los protagonistas de la Liga de Primera, ya que nuevamente el escritorio podría provocar importantes cambios en la tabla de posiciones.

Esto porque Deportes Limache, uno de los equipos que más ha destacado en el arranque de temporada, enfrenta un complicado escenario fuera de la cancha, tras ser denunciado por la Unidad de Control Financiero lo que lo llevaría a recibir una dura sanción.

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La denuncia contra los limachinos, 2° en la tabla de posiciones con 14 puntos, habría sido presentada ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por el pago atrasado de cotizaciones previsionales correspondientes al mes de enero, lo que traería consecuencias deportivas importantes.

Citación al Tribunal

De acuerdo a información publicada por radio ADN, la denuncia se sustenta en un retraso de 24 horas en el cumplimiento de dichas obligaciones con el plantel.

Esta situación provocó que Limache quede citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina, instancia en la que deberá presentar sus descargos para evitar una eventual sanción.

Esto es una situación complicada para el conjunto de Limache, ya que, en el caso de que la defensa del club no prospere, el elenco limachino arriesga la resta de tres puntos , lo que impactaría directamente en su posición en la tabla, alejándose de Colo Colo, hoy puntero exclusivo del campeonato con 15 puntos, uno más que el ‘Tomate Mecánico’.

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Este caso se suma a otros conflictos recientes en el fútbol chileno, como la apelación de Unión La Calera, club que busca revertir un castigo de seis unidades por el ingreso de un sexto extranjero a la cancha.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

En resumen

Deportes Limache fue denunciado por atraso en el pago de cotizaciones previsionales.

fue denunciado por previsionales. El club deberá presentar descargos ante el Tribunal de Disciplina .

. Arriesga la resta de tres puntos si la sanción se hace efectiva.

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