Colo Colo se olvida del triunfo sobre Huachipato y el liderato en la Liga de Primera para enfocarse en su siguiente desafío: la Copa de la Liga. El debut es este sábado 21 de marzo contra Coquimbo Unido.

Eso sí, aún hay un tema que resolver respecto a la victoria obtenida en el Monumental. Y es el Cacique tendrá que asistir al Tribunal de Disciplina de la ANFP por incidentes durante el cotejo que se disputó el pasado lunes 16 de marzo en la cancha de Macul.

En su informe arbitral, el juez Claudio Díaz denunció que “al ingreso de los equipos al campo de juego, se lanzan fuegos artificiales desde el sector Arica, donde se ubican hinchas de Colo Colo. Misma situación se repite constantemente entre el minuto 12 y 15“.

El árbitro denunció el lanzamiento de fuegos artificiales en el Monumental | Photosport

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Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por culpa de sus hinchas

Ahora, Colo Colo deberá responder por el uso de fuegos artificiales. Según Cooperativa Deportes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a los albos para la sesión del martes 24 de marzo, mismo día en que el Cacique juega contra Deportes Concepción en la Copa de la Liga.

El árbitro Claudio Díaz no documentó otros incidentes durante el partido, marcando que el duelo comenzó a tiempo y se realizó en buenas condiciones del campo de juego.

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Esta denuncia es la primera contra la hinchada alba este año. Uno de los puntos a destacar del inicio de temporada del Cacique había sido el comportamiento de la barra, considerando que suma varias fechas jugando con aforo completo y en horario estelar.