El equipo de Nueva York lidera la serie por 3-1. Si gana hoy, ganará el título luego de 53 años.

Una increíble temporada de la NBA puede tener su término durante esta noche, si New York Knicks vence en el juego 5 de la final. Claro que todo se estira si San Antonio Spurs hace lo suyo.

El equipo de la gran manzana ha vivido días de ensueño y lidera la serie definitiva por 3-1. Está a sola una victoria de quedarse con el título de la mejor liga de basquetbol del mundo, algo que no consiguen desde el muy lejano 1973. Hasta la Estatua de la Libertad espera por la coronación.

¿Dónde ver a San Antonio Spurs vs New York Knicks?

El juego 5 de la final de la NBA no podrá ser visto en televisión. La única alternativa para seguir el encuentro será a través de la aplicación de streaming Prime Video.

¿A qué hora es la final de la NBA?

El encuentro entre San Antonio Spurs y New York Knicks será este sábado 13 de junio a las 20:30 horas de Chile, en el AT&T Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

La mayor remontada en final

New York comenzó dominando la serie luego de ganar las dos primeras finales disputada en San Antonio. Sin embargo, los Spurs demostraron su gran nivel al quedarse con el triunfo en el tercer partido jugado en el Madison Square Garden.

El cuarto partido era clave para saber el destino de la final. Los Spurs ganaban de forma arrolladora, pero apareció toda la jerarquía de los Knicks para dar vuelta una diferencia de 29 puntos. Sí, la mayor remontada en la historia de las definiciones. Hasta Taylor Swift deliró en la gran manzana.

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Ahora la ciudad que nunca duerme espera con ansias el desenlace. Con la serie 3-1 a favor de New York la fórmula es simple: si ganan esta noche, volverán a ser campeones de la NBA luego de 53 años. Si gana San Antonio Spurs, la llave volverá a Manhattan el martes 16 de junio a las 20:30 horas.