Las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco se han convertido en una de las historias más llamativas de las Finales de la NBA, aunque su vínculo con los Spurs se remonta a décadas y va mucho más allá del baloncesto.

La NBA vive días de máxima expectación con las Finales entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, una serie que no solo ha dejado emociones dentro de la cancha, sino también curiosas historias fuera de ella.

Entre los momentos más comentados en redes sociales destacan las apariciones de celebridades como Timothée Chalamet, Ben Stiller y Taylor Swift apoyando a los Knicks. Sin embargo, otro grupo de fanáticos ha llamado poderosamente la atención: las llamadas “Monjas de los Spurs”.

La historia detrás de las Hermanas Salesianas hinchas de los Spurs

Se trata de las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco, una congregación religiosa de San Antonio que se ha convertido en un inesperado símbolo del equipo durante estos playoffs. Aunque su popularidad se disparó recientemente, su vínculo con la franquicia tiene décadas de historia.

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Las religiosas trabajan en una escuela ubicada en una de las zonas más vulnerables de la ciudad y utilizan el deporte como una herramienta para acercarse a niños y familias. Por ello, han aprovechado la atención mediática para visibilizar su labor social y recaudar apoyo para su comunidad.

El apoyo de los hinchas de los Spurs/Getty Images)

La relación entre las hermanas y los Spurs se remonta a los años de Gregg Popovich en 1996. Tras el campeonato obtenido por San Antonio en 2007, el histórico entrenador visitó a la congregación junto a varios jugadores y mantuvo una cercana relación con ellas. Incluso participó en actividades benéficas para ayudar a financiar sus proyectos y les pidió que rezaran por el equipo.

Durante estas Finales, las monjas han estado presentes en los partidos animando a los Spurs desde las tribunas, convirtiéndose en una de las historias más entrañables de la serie.

En una definición repleta de estrellas y figuras mediáticas, su apoyo incondicional y su labor comunitaria han conquistado tanto a los aficionados como a los propios jugadores que rápidamente han compartido sus imágenes en redes sociales.