San Antonio dejó escapar dos ajustados partidos como local y ahora buscará cambiar la historia en Nueva York para seguir con vida en la serie por el campeonato.

Este lunes se disputará el tercer juego de las Finales de la NBA, donde los San Antonio Spurs están obligados a conseguir una victoria para mantenerse en la lucha por el anillo. Además, buscarán poner fin a una negativa racha histórica que amenaza sus aspiraciones al título.

El conjunto texano perdió los dos primeros partidos como local, quedando 2-0 abajo en la serie frente a los New York Knicks.

Si bien ambos encuentros estuvieron muy peleados, el segundo incluso se definió por apenas un punto, el panorama se complica para los Spurs, ya que tanto el tercer como el cuarto partido se jugarán en Nueva York.

La racha histórica negativa que los Spurs quieren romper

La historia no juega a favor de los Spurs. Ningún equipo ha logrado conquistar el título de la NBA después de perder los dos primeros partidos de las Finales en condición de local.

Tampoco existe un caso en los 80 años de la liga de una remontada tras estar 3-0 abajo en una serie. Por ello, San Antonio necesita con urgencia una victoria en el tercer partido.

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Lo cierto es que los texanos han tenido opciones de quedarse con ambos encuentros.

En el primer juego llegaron a tener una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto, mientras que en el segundo protagonizaron una gran remontada tras estar 14 puntos abajo en el último período, alcanzando a ponerse en ventaja en el minuto final. Sin embargo, los Knicks reaccionaron en el cierre y se llevaron el triunfo por 105-104.

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San Antonio Spurs buscará la hazaña. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)

Con esa victoria, Nueva York alcanzó su decimotercer triunfo consecutivo en estos playoffs, la segunda racha ganadora más extensa en la historia de la postemporada de la NBA. Mientras que los Spurs buscarán sumar su primer punto en terreno neoyorkino.

En síntesis:

Los New York Knicks lideran 2-0 a los San Antonio Spurs en las Finales.

El tercer partido de la serie se disputará en el Madison Square Garden.

Los Knicks ganaron el segundo encuentro de la serie por un marcador de 105-104.

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