El equipo de Nueva York va con todo por inscribirse en las finales de la NBA en una campaña histórica.

Los Knicks van por la hazaña y están a una sola victoria de inscribir su nombre en las Finales de la NBA, donde además atraviesan una racha imparable de 10 triunfos consecutivos que los tiene en su mejor momento de la temporada.

El equipo llegó a este punto tras ir perdiendo 2-1 ante Atlanta en la primera ronda, un escenario que hoy parece lejano.

Desde entonces, los Knicks han encadenado un perfecto 10-0: ganaron los últimos tres partidos ante los Hawks, barrieron a Philadelphia en la segunda ronda y se pusieron 3-0 arriba frente a Cleveland en las Finales de la Conferencia Este.

Las estadísticas que respaldan la hazaña historica de los Knicks

En lo estadístico, los Knicks han dominado de manera abrumadora y los números así lo comprueban.

En estos 10 partidos de playoffs han ganado por una diferencia total de +225 puntos, una cifra sin precedentes en la NBA para una racha de este tipo, ya sea en temporada regular o postemporada.

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El registro anterior más alto en la historia de la franquicia en una racha similar databa de 1969, con +168 puntos, temporada en la que Nueva York terminó coronándose campeón.

A nivel de playoffs, el récord previo lo tenían los Golden State Warriors de 2016-17, con +171 en su camino al título, equipo en el que justamente estaba Mike Brown como asistente técnico.

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Los Knicks buscan sellar temporada histórica y anotarse en las finales de la NBA. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

En el historial de la liga, la mayor diferencia en una racha de 10 victorias era de +214 puntos, conseguida por los Milwaukee Bucks en la temporada 1973-74, aunque con solo nueve triunfos dentro de ese tramo.

La racha actual de los Knicks también los ubica entre las más largas en una sola postemporada, igualando la quinta mejor marca histórica. Solo los Golden State Warriors de 2017 (15-0), los Spurs de 1999 (12-0) y los Lakers en distintas campañas han logrado secuencias superiores.

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En total, Nueva York ha anotado 1.222 puntos durante esta seguidilla, cifra que solo siete equipos habían alcanzado previamente en una racha de 10 partidos de playoffs, y en la mayoría de esos casos terminó con título incluido, lo que claramente los hinchas de los Knicks esperan que se repita.