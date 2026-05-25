El ex Colo Colo vive un mal momento en su actual equipo, donde la facción más violenta de su hinchada lo quiere afuera del club.

A comienzos de este año, el central uruguayo Alan Saldivia salió de Colo Colo con destino al Vasco da Gama de Brasil, que pagó más de US$1,25 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, con la opción de comprarle a los albos un 20% más.

Lo que se suponía que iba a ser un salto gigantesco en la carrera del defensor, hoy se convierte en una auténtica pesadilla. Errores específicos en juegos clave generaron la ira de la facción más violenta de la afición carioca, que no lo quiere más en el club.

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, la barra brava de Vasco, Força Jovem, exigió a la dirigencia del club el despido inmediato de Saldivia y de otros dos futbolistas que, a su juicio, son las caras del mal momento deportivo que viven.

ver también Alan Saldivia tras la victoria de Vasco da Gama: “Quiero volver a Colo Colo, me quedó una espina en 2025”

Barra brava de Vasco exige la salida de Alan Saldivia

“Un equipo sin alma, sin identidad, sin honor y sin compromiso con la historia de la Cruz de Malta. Lo que vemos es un plantel perdido, acomodado, sin actitud y completamente fuera de la realidad del peso de esta camiseta”, indica esta facción de los hinchas vascaínos.

En esa línea, junto con exigir resultados inmediatos, la barra de Vasco apuntó que Saldivia, además de Lucas Pitton y Brenner, ex compañero de Damián Pizarro en Udinese, deben salir ahora del club, aunque admiten que “es para pedir la salida del equipo entero“.

Actualmente, el uruguayo tiene contrato vigente con este club hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que un adiós anticipado podría costarle a la institución cerca de US$1,5 millones de dólares. Una situación que crece con el correr de los días.

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Los números del ex Colo Colo en Brasil

En sus primeros cuatro meses con la camiseta de Vasco da Gama, Alan Saldivia registra un total de 1.729 minutos en 20 juegos entre Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa de Brasil y Sudamericana. Suma cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis

Alan Saldivia vive una pesadilla en Vasco tras recibir duras críticas de la hinchada.

en Vasco tras recibir duras críticas de la hinchada. La barra Força Jovem exigió la salida inmediata del exdefensor de Colo Colo.

exigió la salida inmediata del exdefensor de Colo Colo. Despedirlo costaría caro: rescindir su contrato le costará US$1.5 millones a Vasco.

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