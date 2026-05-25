"Jano" debuta este martes por la primera ronda de Roland Garros frente al polaco, Kamil Majchrzak.

¡Llegó el día! Este martes, Alejandro Tabilo (36°) salta a la arcilla de París para su esperado debut en Roland Garros. “Jano” regresa a la acción para enfrentar en la primera ronda del Abierto de Francia al tenista polaco Kamil Majchrzak (77°).

Segundo enfrentamiento entre la primera raqueta nacional y el europeo a nivel ATP, y en la previa el chileno asoma como favorito. Además de que Majchrzak no es especialista en arcilla, Tabilo tiene ventaja en el historial tras imponerse en el único duelo entre ambos, disputado por la ronda de 128 del US Open 2022, por parciales de 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1.

El ganador del partido entre Tabilo y el polaco se medirá en segunda ronda con el triunfador del duelo entre el monegasco Valentin Vacherot (118°) y el francés, Thomas Faurel (378°), proveniente de la qualy.

Foto: ATP Tour.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Kamil Majchrzak y dónde ver?

El partido entre Alejandro Tabilo y Kamil Majchrzak se juega este martes 26 de mayo no antes de las 05:00 AM horas en la cancha 8, por la primera ronda del Abierto de Francia.

Roland Garros será transmitido en Chile a través de ESPN en sus diferentes señales. Por ejemplo, este martes irá por ESPN 3. Eso sí, no está asegurado que “Jano” sea emitido por TV.

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ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 47 (HD)

La recomendación es verlo online y exclusivamente por la plataforma Disney+ Premium, siguiendo la acción de la cancha 8 del certamen francés.