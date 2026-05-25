A la misma hora que se topen Arsenal y PSG en Budapest, cuatro equipos de nuestro balompié verán acción en nuestras canchas. Sin tregua para los futboleros.

En una situación que con el correr de los años se ha vuelto habitual, el fútbol chileno volverá a competir con la Final de la UEFA Champions League, que se jugará entre Arsenal y PSG este sábado 30 de mayo desde las 12:00 horas en Budapest.

Si antes esto ocurría con encuentros de Primera División, donde los equipos grandes han jugado a la par de la definición del máximo certamen de clubes en Europa, en este 2026 será el turno de la Primera B. Y lo hará por partida doble.

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El fútbol chileno compite con la Final de Champions

Inicialmente, iba a disputarse sólo un encuentro por Liga de Ascenso mientras se disputa el duelo en Hungría. El que enfrentará a Deportes Recoleta con San Luis de Quillota, desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal “Leonel Sánchez” de esta comuna.

Sin embargo, no será el único. Es que ese mismo sábado 30 de mayo estaba programado que el encuentro entre Santiago Wanderers y Unión Española se jugaría a las 17:30 horas. Pero en el fútbol chileno pasan cosas y esto es una demostración.

Desde Carabineros rechazaron la realización del duelo por los preparativos para la Cuenta Anual del Presidente José Antonio Kast en Valparaíso el lunes 1 de junio. Por estas horas, hay reuniones con los clubes para adelantar el horario del mismo.

Se presentó como alternativa que se dispute el jueves 28 de mayo, pero Unión juega este lunes 25 en Copiapó. Por lo tanto, a falta de una oficialización desde la ANFP, el lance con Wanderers se jugará a las 12 del mediodía del sábado. Típico del fútbol chileno.

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En síntesis