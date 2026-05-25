El fútbol chileno está mal acostumbrando a los cambios en la organización de los partidos y es lo que está cerca de pasar con el choque de Santiago Wanderers y Unión Española en la Primera B.

Dos de los equipos más convocantes de la categoría de plata se enfrentarán en la 14° fecha, en lo que ya asoma como uno de los encuentros más atractivos del torneo. Claro que el saber cuándo y a qué hora jugarán, por ahora es un verdadero misterio.

El problema que afecta al partido

Originalmente el partido entre Santiago Wanderers y Unión Española está fijado para este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sin embargo, un problema surgió de parte de las autoridades encargadas de dar el visto bueno al evento deportivo.

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Debido a la realización de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast el 1 de junio en el Congreso Nacional, habría falta de contingente policial para cubrir el duelo de los Caturros e Hispanos según la Delegación Presidencial de Valparaíso. Por esta razón el encuentro tendría que ser reprogramado según indica Radio ADN.

La primera opción es cambiarlo de día, incluso se barajó la opción de que se jugara el día jueves 28, pero como Unión Española recién disputa la 13° fecha este lunes 25 ante Copiapó, esta alternativa no sería conveniente para los de Independencia.

Unión Española viene de 4 triunfos consecutivos. Imagen: Instagram

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Otro plan que se analiza, es que se juegue el mismo sábado 30, pero más temprano. Las autoridades pertinentes se reunirán para analizar la mejor opción posible para intentar no alterar en demasía el calendario de la Primera B.

Santiago Wanderers es uno de los líderes de la B con 25 puntos y comparte la cima junto a Cobreloa y San Marcos de Arica. Unión Española tiene 20 unidades, pero todavía resta su encuentro ante Copiapó este lunes 25 de mayo a las 20:00 horas.