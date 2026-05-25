Los azules tienen tres partidos antes del final de la primera rueda, donde deben posicionarse para pelear el título con Colo Colo.

Universidad de Chile regresó esta jornada a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, una vez que tuvieron un fin de semana en libertad con la suspensión del partido ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026.

En ese sentido, Fernando Gago y sus dirigidos miraron como Colo Colo se sigue escapando en el primer lugar de la tabla de posiciones, con una diferencia de 13 puntos con los azules.

Por lo mismo, hay un objetivo concreto de la U y el técnico argentino para los tres partidos que quedan en la primera rueda del torneo, donde enfrentará a Deportes Concepción, Unión La Calera y O’Higgins.

Fernando Gago prepara su partido del sábado ante Deportes Concepción. Foto: Manuel Lema/Photosport

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La U debe meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales

La U sabe que tiene un partido pendiente en el torneo ante el cuadro de Rancagua, por lo mismo la gran tarea es acercarse lo más que pueden a los albos, además de posicionarse en las peleas de las copas internacionales.

En ese sentido, los azules vienen de dos derrotas consecutivas, ante Audax por la Copa de La Liga y Cobresal por la Liga de Primera, donde necesitan volver al camino del triunfo.

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Por lo mismo, el objetivo es ganar los tres partidos y meterse como escolta de los albos, aunque saben que por la diferencia necesitan que el puntero también se caiga en la lucha por el título.

Gago deberá cerrar tres victorias al hilo, antes del parón del torneo y el inicio de la Copa Chile durante el Mundial 2026, de manera de potenciar a su equipo en puestos claves que le permitan llegar al segundo semestre con la idea de poder pelear por el campeonato.

Mira la tabla de posiciones:

Foto: Google.

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