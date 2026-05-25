El fichaje top que aparece en el horizonte de Colo Colo: “Le gusta a Fernando Ortiz”

El entrenador argentino de los albos quiere mejorar una posición de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera.

Una victoria de esas grandes por fin consiguió Colo Colo de la mano del entrenador Fernando Ortiz, quien ganó este domingo su primer clásico desde su arribo al fútbol chileno.

El DT argentino triunfó por primera vez en un derbi y lo hizo ante Universidad Católica por 2-1 en el Claro Arena, resultado que aleja al Cacique en la cima de la Liga de Primera.

El equipo del Tano le sacó 8 puntos a su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, que ahora es Huachipato, y ya se aseguró ser el ganador de la primera rueda. El estratega ya piensa en fichajes para el segundo semestre.

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Diego Valdés vuelve a aparecer como opción para Colo Colo

Uno de los jugadores que viene sonando en varios mercados de fichajes en Colo Colo es el volante ofensivo Diego Valdés, cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

La opción de que el formado en Audax Italiano recale en el Cacique fue informada por el medio partidario DaleAlbo, donde dan cuenta de las ganas del Tano de contar con el 10.

“El nombre de Diego Valdés le gusta a Fernando Ortiz. Es más, el entrenador argentino desea que el mediocampista ofensivo sea parte de la plantilla del Cacique de cara al segundo semestre”, señala el citado portal.

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Diego Valdés otra vez es candidato para llegar a Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Hay que dejar en claro, que aún no hay nada concreto por el futbolista nacional de 32 años, por lo que no existe aún alguna oferta ni mucho menos su posible contratación esté avanzada”, aclararon.

Diego Valdés en el primer semestre de 2026 tuvo activa participación con la camiseta del Fortín, donde jugó 15 partidos, anotó un gol, dio cinco asistencias y estuvo 699 minutos en cancha.

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En síntesis

Fernando Ortiz ganó su primer clásico con el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica.

con el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica. Colo Colo lidera el torneo con 8 puntos sobre Huachipato tras ganar la primera rueda.

con 8 puntos sobre Huachipato tras ganar la primera rueda. Diego Valdés jugó 15 partidos y anotó un gol en Vélez Sarsfield durante 2026.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera