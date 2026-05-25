Este lunes se disputará el cuarto partido de la Conferencia Este de la NBA donde los Knicks llegan liderando 3-0.

Los New York Knicks intentarán barrer a los Cleveland Cavaliers en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este. Con una victoria más, los Knicks alcanzarán las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Por su parte, el cuarto partido se presenta como una verdadera final para los Cleveland Cavaliers, que esperan evitar que el encuentro en el Rocket Arena sea el último de su temporada en casa.

¿Dónde ver Knicks vs. Cavaliers?

El cuarto partido de la serie se jugará este lunes 25 de mayo a las 20:00 y la transmisión estará disponible en la señal de Primer Video bajo la suscripción de la NBA League Pass.

También estará disponible por ESPN3 y Disney Plus en su Plan Premium.

Así llegan los equipos

Los New York Knicks dominan la serie por 3-0 y están a solo una victoria de regresar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

En el tercer duelo, disputado como visitantes, se impusieron con una gran actuación de Jalen Brunson, quien registró 30 puntos y seis asistencias, manteniendo además un perfecto récord contra el hándicap en la serie, con tres triunfos por doble dígito.

El jugador es la gran figura de los Knicks/Getty Images)

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Como ningún equipo en la historia de la NBA capaz de remontar un 0-3 en contra, Cleveland aparece como claro underdog en la serie. La gran incógnita es si podrán, al menos, forzar un quinto partido y extender la serie de vuelta a Nueva York el miércoles.