Alerta en Argentina: Los nuevos detalles sobre la recuperación de Lionel Messi

La estrella de Inter Miami tuvo que retirarse antes de lo imaginado ante Philadelphia y ahora entra en proceso de reposo para el Mundial.

Lionel Messi se transformó en la principal preocupación de la selección de Argentina. El capitán de la albiceleste salió por lesión en el último partido de Inter Miami y ahora se genera incertidumbre sobre su participación en el Mundial que está a la vuelta de la esquina.

Todo se registró en el partido de este domingo entre las garzas y Philadelphia. Inter ganó por 6-4 y se ubica segundo en la conferencia este. Por lo que se mete en zona de playoffs con 31 unidades, solo a dos de Nashville que es puntero de la conferencia.

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Pero la goleada pasó a segundo plano por la curiosa salida de Lionel Messi. El capitán del Inter Miami sintió una molestia y de inmediato se apartó de la cancha. Tras una breve conversación con Ángel Guillermo Hoyos, finalmente decidió salir al 73’.

Todas las cámaras se posaron sobre el capitán de Argentina y cómo se retiraba a camarines evidenciando la molestia en su isquiotibial izquierdo. “Fue por cansancio. Estaba fatigado. El terreno estaba pesado y no hay que arriesgarse”, enfatizó Hoyos que salió al paso de la salida de Messi.

Messi activa las alarmas y en Argentina cruzan los dedos para que llegue al Mundial (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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¿Llega al Mundial? Qué pasa realmente con Lionel Messi

Argentina comienza la preparación del Mundial este 1 de junio. Por lo que tener a Lionel Messi en las mejores condiciones es lo que más preocupa.

Especialmente porque un desgarro podría sobrepasar los plazos de la competencia y perderse los primeros partidos de la fase de grupos.

Sin embargo, hay esperanza de que solo haya sido un susto por el estado de la cancha. Así lo detalló Olé este lunes: “Solo es una inflamación en el isquio y no hay ruptura”.

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De todas formas se le realizarán nuevos estudios en las próximas horas y no estará en los últimos amistosos frente a Honduras e Islandia.

Por lo que ahora todas las energías están concentradas en que pueda llegar al debut del 16 de junio ante Algeria por el grupo J. Luego el 22/6 Argentina se mide ante Austria y cierra la fase contra Jordania el 27/6.

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