Marcelo Matador Salas le envió unas felicitaciones al delantero de 19 años que ilusiona a todos en el Pije e incluso en la selección chilena.

Marcelo Salas tiene muy claro que Deportes Temuco posee en Cristian Rocha a una promisoria carta de gol que despierta expectativas incluso en la selección chilena, donde ha ido citado a varios microciclos del equipo rojo para menores de 20 años.

Rocha cumplió los 19 hace muy poco. Hizo su carta de presentación goleadora en la Primera B con el sorpresivo doblete que le anotó en esa victoria frente a Deportes Santa Cruz. En aquel partido, el angolino fue destacado como la figura por TNT Sports.

Dio una entrevista que le provocó satisfacción al Matador. “No es tan malo lo que se está haciendo en el fútbol joven. Rocha no es de un mes que está con nosotros y juega. Está con nosotros hace más de cinco años, vive en la pensión, se ha ido superando día a día”, describió el presidente y dueño del Indio Pije en Todo Deporte.

Cristian Rocha ante Rangers de Talca con Deportes Temuco. (Captura Instagram).

“Tuvo un gran cambio cuando el año pasado ya empieza a entrenar con el primer equipo. Se notó un importante cambio en él. En su personalidad y también en que asumió ese rol y lo tomó como un desafío personal”, agregó Salas en el programa de Radio Mirador FM.

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Deportes Temuco: Marcelo Salas le da un consejo para el futuro a Cristian Rocha

Deportes Temuco ha tenido en Paulo Contreras y Cristian Rocha a dos juveniles que han disparado las expectativas de Marcelo Salas para el futuro de la institución. E incluso de la selección chilena. “Todo el mérito es de él, que aprovecha las oportunidades”, dijo el Matador.

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Quién mejor que Matador Salas para darle consejos a un joven delantero surgido en el semillero del balompié nacional. “Nuestra idea es que los jugadores que salgan de acá tengan la oportunidad de jugar, pero después está en ellos ganarse el puesto. Creo que lo está demostrando”, manifestó el otrora ariete de River Plate de Argentina y la Lazio de Italia.

Marcelo Salas le dio un realce al trabajo de Deportes Temuco en el fútbol formativo. (Ramon Monroy/Photosport).

“Esperemos que siga igual. Lo felicité igual porque escuché una declaración con los pies muy bien en la tierra. Dijo que estaba partiendo y eso creo que es importante. Es fácil marearse cuando se hacen dos goles o se juega bien y tiene toda la prensa a su favor. Esperemos que siga creciendo. Es un jugador que se puede ganar una titularidad. Ya se la ganó, esperamos que siga respondiendo”, finalizó el otrora goleador que tuvo la selección chilena, autor de cuatro conquistas en el Mundial de Francia 1998.

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