Tras la derrota de Huachipato en el clásico vs el León de Collao, el DT cartagenino sacó la voz firme. "Jugaron mejor y punto", lanzó el cartagenino.

Jaime García no está de acuerdo cuando le sugieren que Deportes Concepción ganó el clásico regional a Huachipato por el cambio de director técnico. La salida del argentino Walter Lemma dio paso a un nuevo ciclo, aunque frente al Campeón del Sur hubo interinato.

Recién frente a Universidad de Chile debutará el flamante entrenador: Fernando Díaz, quien tomó el fierro caliente del equipo cuando estaba colista. Aunque tras la victoria sobre el Huachi, quedó penúltimo por sobre Unión La Calera. García afrontó a la prensa con una defensa irrestricta a sus pupilos.

También a su antecesor. “No me sumo. Cuando tocan la línea más delgada y ¿qué pasa con los demás que arman esto? Es fácil echarle la culpa al entrenador o decir que cambiaron de actitud. Fueron mejores que nosotros, no sé si jugaron tan bien como todos los partidos. No sé, pero hay mérito de ellos. Jugaron mejor”, expuso el DT nacido en Cartagena.

Jaime García en el duelo frente a Deportes Concepción. (Marco Vazquez/Photosport).

Agregó que “no hay que minimizar el triunfo de ellos. A lo mejor ustedes dicen que es por el cambio que hicieron, pero venían jugando así. Aunque con deficiencias defensivas, pero estuvieron certeros de principio a fin. Es fácil culpar a los entrenadores”. Lemma había reemplazado al defenestrado Patricio Almendra en el León de Collao.

Una idea en la que insistió, aunque sin aludir directamente un apoyo para Lemma. “Nos llevamos todo nosotros. Y los demás pasan sopladitos. No es así el tema. Concepción hizo su pega. Nos anuló”, resumió García, quien arribó al Huachi tras haber dirigido a Santiago Wanderers en la Primera B.

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Jaime García destaca la superioridad de Concepción vs Huachipato: “Estuve en el infierno, la pasamos mal”

Jaime García le hizo una invitación al plantel de Huachipato, que seguirá con mucha presencia juvenil a pesar de la derrota contra Deportes Concepción. “Jugué con muchos canteranos, les van a pasar este tipo de cosas (el penal). Más allá de no hacer el partido que me gusta, voy a seguir apostando por los jóvenes”, dijo.

“Independiente de tener temas deportivos, felicito a Concepción que es un equipo de la zona. Ganaron bien, no tengo otra explicación. Si digo que jugamos súper mal, le resto méritos. No sé si el técnico que llegue va a hacer magia. Hay un tema de grupo. Nos faltó eso, pero el equipo no es el peor”, profundizó.

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Jaime García en el estadio Ester Roa Rebolledo. (Marco Vazquez/Photosport).

Prosiguió. “Veníamos dando vuelta resultados, con siete partidos fuertes. Nos golpeó, claro, no nos puede pasar esto. Pero siento que uno cuando dice la verdad avanza mucho. Concepción fue amplio ganador y punto. Hicieron las cosas mejor. Podría decir que mi equipo jugó con más o menos ganas, que a ellos les salieron las cosas”, manifestó el otrora zaguero central de San Antonio Unido.

“Enfrentamos a un equipo que venía colista, nosotros éramos el segundo. Pero esto es fútbol, soy respetuoso de todos los equipos. Y ellos hicieron mejor las cosas. Esto es parte del fútbol. Me quedé con la sensación de que no fue mi equipo en ciertas situaciones. Pero tuvimos buenos momentos también. En los malos es donde se ve el técnico”, aseguró García.

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Aunque hay que cambiar el chip automáticamente. “Lo primero es que tengo que estar con ellos. Debe pasar rápido, nos toca con Católica, necesitamos la mayor cantidad posible de puntos. Mi equipo no está para relajarse. Estuve en el infierno y la pasamos mal, no tenemos tiempo para relajarnos”, fue la declaración de principios de García.

Cris Martínez salió muy decepcionado. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Jamás me he excusado de nada. Siempre puse el pecho a las balas con calidad y tranquilo. Si viera relajo, habría cambiado a todo el equipo. Tienen que entender que Concepción jugó mejor y puede pasar. Jugamos mal, no tengo mucho que decirles, pero mi equipo es combativo y le mete. Pero el rival jugó mejor”, manifestó el exestratego de Ñublense y Santiago Morning.

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