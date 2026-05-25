Luis de la Fuente no llamó a futbolistas de los Merengues, algo que ya genera polémica.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026 y los diversos seleccionados entregan sus nóminas para el torneo. En esta ocasión fue el turno de España, quienes no dejaron indiferentes a nadie.

La Roja europea es una de las favoritas para quedarse con el título planetario y repetir lo hecho en Sudáfrica 2010. La Eurocopa conquistada en 2024 los avala como uno de los países a tener en cuenta, aunque en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

La nómina de España

En la espera por la convocatoria de Luis de la Fuente en España había algunas dudas, como la presencia de Joan García y los problemas físicos que molestaron a Lamine Yamal en la parte final de la última temporada del calendario del viejo continente.

Finalmente, ambos jugadores de Barcelona entraron entre los 26 elegidos por el técnico para la Copa del Mundo. Claro que la gran sorpresa no fue por una ausencia puntual de un jugador, sino que de un equipo, ya que ningún futbolista de Real Madrid fue considerado.

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Sí, el equipo más grande de España y Europa no tendrá a ningún jugador en su propia selección. Algo extraño, pero tampoco tan sorpresivo viendo que la mayoría de las figuras de los Merengues son extranjeras.

El futbolista de Real Madrid que más opciones tenía de ir era Dean Huijsen, pero no mostró un buen rendimiento durante el último año. Dani Carvajal sufrió con las lesiones y era un hecho que tampoco viajaría con La Roja al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

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De esta manera, por primera vez desde la Copa del Mundo de Brasil 1950 que España no tendrá a ningún jugador de Real Madrid en su nómina planetaria. Extraño o no, Luis de la Fuente tomó su postura y ahora solo los resultados serán los encargados de respaldarlo y liquidarlo.