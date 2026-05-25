El Cacique deberá mover bastante su equipo para enfrentar a los papayeros entre suspendidos y lesionados.

Colo Colo ya dejó en el pasado su buena victoria sobre Universidad Católica y ya piensa en su próximo partido. Será ante Deportes La Serena como visitante, donde los de Fernando Ortiz buscarán una nueva victoria que les permita seguir en lo más alto en esta Liga de Primera.

Lamentablemente para los albos este duelo ante la escuadra granate tendrá que jugarse con varias bajas, sobre todo después del escandaloso final que vivimos en el Claro Arena.

Y es que el informe arbitral de José Cabero luego de la pelea entre ambos planteles fue durísimo, con detalles que de seguro se traducirán en duras suspensiones para los jugadores de Colo Colo que se vieron involucrados.

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Colo Colo tendrá varias bajas para su próximo partido

Tras la pelea se consignó que Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron expulsados mediante roja directa por el árbitro Cabero. Con esto, y la espera que ambos digan presente en el Tribunal de Disciplina este martes, ambos defensores están descartados para el duelo ante La Serena.

Además hay que tener en consideración la expulsión que sufrió Tomás Alarcón. El volante vio la doble amarilla en los minutos finales y por lo mismo también será baja para el próximo compromiso de los albos.

La mocha entre Colo Colo y Universidad Católica dejó a Joaquín Sosa y Javier Méndez expulsados. | Foto: Photosport.

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Para cerrar hay que seguir bien como evoluciona de su lesión Javier Correa. Pese a sus dos goles, el argentino salió lesionado ante Católica, lo mismo que sucedió una semana atrás ante Ñublense, por lo que no es descabellado pensar en que también podría quedar al margen.

Así las cosas, Ortiz tiene que comenzar a elaborar una suerte de plan B para visitar a los papayeros, quienes en esta fecha 13 goleador por 4-1 a Limache y escaparon de los puestos de peligro en la parte baja.

Colo Colo vs La Serena: Día y horario

Albos y papayeros se verán las caras este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis