El delantero de Colo Colo llegó a ocho anotaciones en la presente Liga de Primera 2026, esto luego de varias fechas a puro gol con la camiseta alba.

Colo Colo sacó chapa de candidato al título en su primera visita al Claro Arena. Con un trabajado 2-1 en el marcador los albos vencieron a Universidad Católica y se afianzaron como los superlíderes de la Liga de Primera 2026 tras 13 fechas jugadas.

La gran figura de la noche en la precordillera fue Javier Correa, quien en apenas cinco minutos cuando el primer tiempo se iba rompió todos los esquemas para darle la victoria a los suyos con un exceso doblete.

Estos goles, además de darle al Popular tres puntos de oro en una fecha que fue completamente favorable, le dieron un envión importante al delantero argentino en la pelea por ser el máximo artillero del torneo.

ver también Javier Correa quedó maravillado con el Claro Arena: “No había visto un estadio tan lindo”

Correa se mete en la pelea por ser el máximo goleador del año

Pese a un inicio complicado en esta temporada 2026, Correa ha podido brillar a punta de goles en los últimos partidos de Colo Colo. Sin ir más lejos, ya registra siete tantos en sus últimos cuatro compromisos con los albos.

Estos goles, sumados al que le hizo a Everton en la fecha 2, lo tienen metido en la parte alta de la tabla con ocho anotaciones, igualando a Daniel Castro de Deportes Limache y quedando a solo cuatro de Fernando Zampedri.

Javier Correa lideró a Colo Colo en un triunfo importantísimo en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Correa lleva en el Cacique un total de 30 goles convertidos en 63 compromisos, una cifra para nada despreciable en sus casi dos años en la institución. ¿Podrá mantener este ritmo goleador y arrebatarle el título de máximo artillero al Toro a fin de año?

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora enfrentarán a Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

ver también “No quiso tirarla ahí”: ídolo de Católica dice que golazo al ángulo de Javier Correa fue un zapallazo

En síntesis

Javier Correa anotó un doblete en el triunfo de Colo Colo 2-1 ante Universidad Católica.

anotó un doblete en el triunfo de Colo Colo 2-1 ante Universidad Católica. El delantero argentino llegó a ocho anotaciones en la tabla de goleadores de la temporada.

en la tabla de goleadores de la temporada. Javier Correa registra 30 goles convertidos en 63 compromisos jugados con el Cacique.

Publicidad