El comediante estuvo en el partido entre Católica y Colo Colo, donde aseguró que los goles de Javier Correa fueron pura suerte.

Llamó la atención de muchos hinchas la presencia del hincha cruzado Miguelito en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, quien el 2022 había protagonizado vergonzosos incidentes con fanáticos del Cacique en San Carlos.

Esta vez el comediante tuvo un comportamiento adecuado y al final del encuentro opinó de todo cuando abandonó el recinto precordillerano.

Lo primero fue asegurar que el árbitro perjudicó a los cruzados. “Desde mi punto de vista, aunque puedo estar equivocado, estuvo más para el lado de ellos, como siempre, como la historia lo dicta”, señaló en charla con Mundo Cracks.

Luego confesó que Javier Correa fue figura gracias a la suerte. “Los partidos se ganan con goles, lamentablemente no nos salieron y ellos hicieron dos. Se rajó el Correa y ahora se va a creer el goleador del campeonato“, sostuvo.

El festejo de Correa en el Claro Arena

Eso sí, lo comparó con el ídolo de la Católica, Fernando Zampedri, señalando que no está a su nivel. “Como el Toro ninguno, no le hace el peso ni 10 Correas”, indicó.

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La fe en que Católica le gane el torneo a Colo Colo

Miguelito eso sí fue hidalgo y mandó sus gratitudes a los albos. “Ya está, felicitaciones a mis amigos colocolinos, tengo muchos. Así es el fútbol”, aseguró, pensando eso sí que la UC puede remontar en el campeonato.

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“Todavía queda mucho, no se cierra la primera parte. Vamos a ver qué pasa al final del campeonato”, sostuvo esperanzada el humorista.

“Nos vamos calientes y y está, es un partido nada más, la vida continúa y hay que seguir trabajando”, cerró su comentario futbolero tras la victoria de Colo Colo.

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