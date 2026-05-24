Colo Colo se quedó con el clásico en el Claro Arena. Un doblete de Javier Correa marcó el triunfo sobre U. Católica.

Colo Colo reaccionó a tiempo y se quedó con el clásico frente a U. Católica por 2-1 en la fecha 13 de la Liga de Primera. Un doblete de Javier Correa en el final del primer tiempo selló la victoria para los albos, líderes exclusivos del torneo.

Fue un partido muy intenso en el Claro Arena. En los primeros minutos, había un claro dominio de los cruzados, quienes lograron la apertura de la cuenta a los ocho minutos con un poco de ayuda.

Juan Francisco Rossel llegó hasta la última línea y mandó un centro corto atrás. Joaquín Sosa despejó mal y la pelota impactó en Arturo Vidal para meterse en arco propio. Empezaba la fiesta en Las Condes.

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Colo Colo contestaría en el momento justo. Se acercaba el final del primer tiempo cuando, a los 42′, Javier Correa recibió una pelota abierta y sacó un remate que nadie esperaba para complicar a Vicente Bernedo y marcar el empate.

A los 45’+1, el delantero concretó la remontada después de un pase de Leandro Hernández y una buena definición que no pudo evitar Bernedo.

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En la segunda parte, el goleador tuvo que dejar la cancha y darle paso a Maximiliano Romero por una molestia muscular. En la UC, entró Fernando Zampedri, quien reemplazó a un complicado Rossel tras recibir un golpe en el rostro en el primer tiempo.

En un segundo tiempo bastante menos entretenido, ninguno pudo volver a encontrar el arco. Con el triunfo, Colo Colo tomó más seguridad en la cima de la tabla de posiciones y alcanzó 30 puntos. En tanto, la UC quedó con 20 en el 4° puesto.