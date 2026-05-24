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Liga de Primera

Colo Colo vence a U. Católica con doblete de Javier Correa y se arranca en la cima

Colo Colo se quedó con el clásico en el Claro Arena. Un doblete de Javier Correa marcó el triunfo sobre U. Católica.

Por Javiera García L.

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Javier Correa le dio el triunfo a Colo Colo
© PhotosportJavier Correa le dio el triunfo a Colo Colo

Colo Colo reaccionó a tiempo y se quedó con el clásico frente a U. Católica por 2-1 en la fecha 13 de la Liga de Primera. Un doblete de Javier Correa en el final del primer tiempo selló la victoria para los albos, líderes exclusivos del torneo.

Fue un partido muy intenso en el Claro Arena. En los primeros minutos, había un claro dominio de los cruzados, quienes lograron la apertura de la cuenta a los ocho minutos con un poco de ayuda. 

Juan Francisco Rossel llegó hasta la última línea y mandó un centro corto atrás. Joaquín Sosa despejó mal y la pelota impactó en Arturo Vidal para meterse en arco propio. Empezaba la fiesta en Las Condes.

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Colo Colo contestaría en el momento justo. Se acercaba el final del primer tiempo cuando, a los 42′, Javier Correa recibió una pelota abierta y sacó un remate que nadie esperaba para complicar a Vicente Bernedo y marcar el empate.

A los 45’+1, el delantero concretó la remontada después de un pase de Leandro Hernández y una buena definición que no pudo evitar Bernedo.

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En la segunda parte, el goleador tuvo que dejar la cancha y darle paso a Maximiliano Romero por una molestia muscular. En la UC, entró Fernando Zampedri, quien reemplazó a un complicado Rossel tras recibir un golpe en el rostro en el primer tiempo.

En un segundo tiempo bastante menos entretenido, ninguno pudo volver a encontrar el arco. Con el triunfo, Colo Colo tomó más seguridad en la cima de la tabla de posiciones y alcanzó 30 puntos. En tanto, la UC quedó con 20 en el 4° puesto.

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¡TERMINÓ!

90'+7 | ¡TERMINÓ! ¡COLO COLO SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO!

¡EXPULSADO!

90'+2 | ¡EXPULSADO TOMÁS ALARCÓN EN COLO COLO!

El volante baja a Jhojan Valencia y ve su segunda tarjeta amarilla.

U. Católica 1-2 Colo Colo

Otro movimiento del Tano Ortiz

89' | Cambio en Colo Colo

Sale Leandro Hernández, entra Lautaro Pastrán.

Otro amonestado en la UC

88' | Amarilla para Fernando Zampedri por reclamos.

Cambio en Colo Colo

81' | Modificación en el Cacique.

Sale Diego Ulloa, entra Erick Wiemberg.

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Amarilla en la UC

77' | Segunda amarilla en U. Católica.

Diego Corral impactó al portero colocolino Gabriel Maureira en un intento de ataque.

Cambios en la UC

71' | Se mueve la Católica pensando en el jueves contra Boca.

Salen Matías Palavecino y Clemente Montes, ingresan Jimmy Martínez y Diego Corral

¡Por poco!

68' | Claudio Aquino logró meter un pase filtrado para Leandro Hernández, pero el delantero resbaló antes de poder mandar un centro.

¡Cambio en Colo Colo!

66' | Fernando Ortiz hace otra modificación en Colo Colo.

Sale Álvaro Madrid e ingresa Claudio Aquino.

¡Intentaba el Toro!

64' | Tiro de esquina ejecutado por Matías Palavecino y aparece Fernando Zampedri con un cabezazo que se va elevado.

U. Católica 1-2 Colo Colo

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Sube la temperatura

59' | Partido caliente en el Claro Arena.

Retos de José Cabero para Jonathan Villagra y Justo Giani, quienes tenían un cruce en la cancha

Otra amarilla en Colo Colo

54' | Nueva amarilla. Es para Tomás Alarcón, el tercer amonestado en Colo Colo.

U. Católica 1-2 Colo Colo

¡Inicia el segundo tiempo!

46' | Empieza el segundo tiempo.

Cambios en ambos lados.

En U. Católica, salen Eugenio Mena y Juan Francisco Rossel, e ingresan Fernando Zuqui y Fernando Zampedri.

En Colo Colo, Javier Correa siente una molestia muscular y en su lugar entra Maximiliano Romero.

Termina el primer tiempo

45'+7 | ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

U. Católica 1-2 Colo Colo

¡LO DA VUELTA COLO COLO!

45'+1 | ¡GOOOOOOL DE COLO COLO! ¡De nuevo Javier Correa!

Recupera Álvaro Madrid, juega Leandro Hernández con Javier Correa, quien se acerca al área y mete una pelota pegada al palo izquierdo de Vicente Bernedo.

U. Católica 1-2 Colo Colo

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¡PELEA EN EL CLÁSICO!

43' | ¡Se calienta el clásico!

Tras el gol, Vicente Bernedo le pega un pelotazo a Leandro Hernández y luego lo toma del cuello. Llegan los jugadores de U. Católica a separarlos.

Amarilla para ambos.

¡GOOOOOL DE COLO COLO! ¡GOLAZOOOOO!

42' | ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO! ¡Golazo de Javier Correa!

Pase profundo cerca del córner para Javier Correa, quien se va cerrando y saca un misil para poner el empate en el Claro Arena.

U. Católica 1-1 Colo Colo

Complicado Rossel

39' | Juan Francisco Rossel quedó complicado después de un golpe. Calienta Fernando Zampedri.

Buenas noticias

38' | Mientras el juego continúa, informan en TNT Sports que la persona asistida en el Claro Arena está reaccionando bien.

¡Se reanuda el juego!

25' | Juego reanudado en el Claro Arena.

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Continuará el juego

25' | El hincha se retira en ambulancia del Claro Arena. El equipo médico realizaba labores de reanimación mientras lo conducían hacia el vehículo.

¡Mucha fuerza!

Emergencia en el clásico

21' | Juego detenido. Un hincha necesita atención médica urgente en el Claro Arena.

Los jugadores se percatan de la situación y de inmediato alertan al cuerpo médico de la grave situación.

Se salva Colo Colo...

15' | Tiro libre de Justo Giani que roza el palo izquierdo del portero Gabriel Maureira.

U. Católica 1-0 Colo Colo

¡AMARILLA EN COLO COLO!

14' | ¡AMARILLA PARA VIDAL EN COLO COLO!

Por mano, el King se gana la primera cartulina del partido.

U. Católica 1-0 Colo Colo

¡ERA EL 2-0!

11' | ¡LO QUE SE PERDIÓ JUSTO GIANI!

Centro de Matías Palavecino en un tiro de esquina, cabezazo de Cristián Cuevas y en el segundo palo aparece Justo Giani, quien remata a las nubes y se pierde el segundo de la UC.

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¡GOOOOL DE LA UC! ¡AUTOGOL DE VIDAL!

8' | ¡GOOOOOOL DE LA UC!

Juan Francisco Rossel llega hasta la cocina, manda un centro corto atrás y Joaquín Sosa alcanza a interceptar, pero la pelota choca en Arturo Vidal y se mete en arco propio.

U. Católica 1-0 Colo Colo

¡DEFINÍA CORREA!

5' | LA PRIMERA DE COLO COLO, PERO...

Pelota profunda para Javier Correa, quien definió y lograba burlar al portero Vicente Bernedo. Antes de que la pelota entrara, la sacó Daniel González. En todo caso, la jugada estaba invalidada.

Primer intento de la UC...

4' | Pelota de Matías Palavecino al área chica, donde aparece Vidal para sacarla.

¡Tiro libre para la UC!

3' | Juan Francisco Rossel se acercaba por el sector izquierdo cuando es frenado por Arturo Vidal.

Falta y tiro libre para los cruzados.

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

1' | ¡Empieza el clásico en el Claro Arena!

U. Católica 0-0 Colo Colo

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¡FIESTA EN LAS CONDES!

¡Hermosa postal! ¡Salen los equipos a la cancha!

¡El ambiente!

No queda nada para el arranque del clásico entre U. Católica y Colo Colo.

Así está el ambiente.

La oportunidad que tiene Colo Colo

Huachipato y Deportes Limache, seguidores de Colo Colo en la tabla de posiciones, perdieron sus encuentros de la fecha.

De ganar, el Cacique (que ahora tiene 27 puntos) alcanzaría 30 unidades y le sacaría OCHO de ventaja al segundo lugar.

¡EL ONCE DEL CACIQUE!

Confirmado: Colo Colo repite formación.

El Cacique va con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa.

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Las bajas de los cruzados...

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¡EL ONCE DE LA UC!

Confirmado: Fernando Zampedri no va de titular contra Colo Colo.

Los cruzados forman con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Justo Giani, Clemente Montes, Juan Francisco Rossel.

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¡También la UC!

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¡COLO COLO LLEGÓ AL CLARO ARENA!

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La UC prepara un recibimiento especial...

20 mil banderas esperarán a U. Católica cuando salga a la cancha a enfrentar a Colo Colo.

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¡ZAMPEDRI A LA BANCA!

Cambios en la UC.

Se esperaba que Daniel Garnero repitiera formación, pero en la previa del clásico, el periodista Marco Escobar asegura que Fernando Zampedri será suplente en el partido contra Colo Colo. Fernando Zuqui también irá a la banca.

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Así está la tabla

En la previa del clásico, Colo Colo se escapa en la punta de la tabla de posiciones con 27 puntos.

U. Católica, con 20 unidades y en el 4° puesto, quiere acercarse al Cacique y frenarlo en la Liga de Primera.

¡DOMINGO DE CLÁSICO!

¡Bienvenid@s, Redgoler@s!

A las 18:00 horas, U. Católica recibe a Colo Colo por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Acá podrás seguir todos los detalles de la previa y el partido que se disputará en el Claro Arena.

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