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Primera B

Tabla de Primera B: Copiapó rompe racha positiva de Unión Española y la aleja de la cima

El "León de Atacama" cortó la racha de seis juegos sin perder de los hispanos y queda a cinco puntos de los líderes en el cierre de la jornada 13.

Por Alfonso Zúñiga

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Copiapó vence a Unión Española en cierre de la fecha 13 en Primera B.
© Unión EspañolaCopiapó vence a Unión Española en cierre de la fecha 13 en Primera B.

Unión Española tenía la oportunidad de quedar cerca de los líderes en Primera B, cuando en el cierre de la jornada 13 visitara a Deportes Copiapó. Sin embargo, no la pudieron aprovechar pues terminaron cayendo por 3-1, alejándose de la parte alta.

Todos los goles se produjeron en el primer tiempo. El canterano Francisco Espoz puso en ventaja al León de Atacama con sus goles a los minutos 10 y 30. Cuando parecía que los hispanos se acercaban tras el descuento de Andrés Vílches (36′), Lautaro Palacios (38′) selló la victoria para el local.

A dos fechas del cierre de la primera rueda en Primera B, el equipo de Ronald Fuentes corta una racha de seis juegos sin perder, con dos empates y cuatro victorias seguidas. En tanto, el cuadro de Héctor Almandoz vuelve a ganar tras su caída ante Cobreloa en la fecha anterior.

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Con esta victoria, Deportes Copiapó llega hasta el 11° puesto con 18 puntos, donde alcanza a Magallanes, aún lejos de la zona de Playoffs. Mientras que Unión Española cae al séptimo lugar con 20 unidades y se aleja a cinco del liderato.

Los resultados de la jornada 13

  • Deportes Recoleta 2-2 Cobreloa
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1-0, 11′ Germán Estigarribia (REC); 1-1, 45+2′ Gustavo Gotti (CLOA); 2-1, 65′ Pedro Sánchez (REC); 2-2, 85′ Cristián Insaurralde (CLOA)

  • Rangers 0-2 Santiago Wanderers
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0-1, 45+8′ Leandro Navarro (SW); 0-2, 90+3′ Cristóbal Ponce (SW)

  • Deportes Iquique 1-1 Curicó Unido

0-1, 75′ Henry Sanhueza (CUR); 1-1, 87′ Álvaro Ramos (IQQ)

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  • Deportes Temuco 5-0 Unión San Felipe

1-0, 8′ Diego Buonanotte (TEM); 2-0, 29′ Franco Ortega (TEM); 3-0, 62′ Luis Miguel Acevedo (TEM); 4-0, 74′ Diego Buonanotte (TEM); 5-0, 76′ Camilo Núñez (TEM)

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  • Deportes Antofagasta 1-1 Santa Cruz

1-0, 34′ Josepablo Monreal (CDA); 1-1, 81′ Diego Arias (DSC)

  • Puerto Montt 0-2 San Marcos de Arica
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0-1, 13′ Boris Sagredo (SMA); 0-2, 34′ Nahuel Donadell (SMA)

  • San Luis de Quillota 2-1 Magallanes

0-1, 2′ Facundo Peraza (MAG); 1-1, 32′ Sebastián Parada (SLQ); 2-1, 79′ Gael Acosta (SLQ)

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La programación de la próxima fecha

SÁBADO 30 DE MAYO

  • Santiago Wanderers vs. Unión Española / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
  • Deportes Recoleta vs. San Luis de Quillota / 12:30 horas / Estadio Municipal de Recoleta
  • Unión San Felipe vs. Puerto Montt / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Temuco / 20:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

DOMINGO 31 DE MAYO

  • Magallanes vs. Iquique / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
  • Cobreloa vs. Rangers / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

LUNES 1 DE JUNIO

  • Curicó Unido vs. Antofagasta / 19:00 horas / Estadio Bicentenario La Granja
  • Santa Cruz vs. Copiapó / 19:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García
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