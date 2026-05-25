El delantero tuvo que ser intervenido tras un choque con Arturo Vidal en el Clásico y no estará a disposición para el duelo en "La Bombonera".

Sobre el final del primer tiempo donde Universidad Católica cayó por 2-1 ante Colo Colo, el delantero Juan Francisco Rossel debió salir de la cancha y dejó su lugar a Fernando Zampedri. El reporte desde TNT Sports indicaba que estaba mareado al momento del cambio.

Lo anterior, luego que en el minuto 33 recibiera un golpe en su rostro como consecuencia de un salto que dio Arturo Vidal que dio de pleno en su ojo derecho. A raíz de esto, surgen por estas horas malas noticias en San Carlos de Apoquindo.

El periodista Marco Escobar, de la cadena DSports, dio a conocer que Rossel se sometió a una “cirugía ocular” la cual resultó exitosa, que sin embargo, lo saca del duelo de Católica ante Boca Juniors de este jueves por Copa Libertadores en Argentina.

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Católica sufre importante baja para duelo clave en “La Bombonera”

Producto de esta situación, el técnico Daniel Garnero deberá arreglarselas para tener una segunda opción como centrodelantero tras Zampedri. Más si se toma en cuenta que el mundialista Sub 20 entró de buena forma en el triunfo ante Barcelona de Guayaquil.

Actualmente en la plantilla, el único atacante natural que tiene Católica para el duelo del próximo jueves en “La Bombonera” es Diego Corral. Así las cosas, el Toro deberá dar un esfuerzo físico para jugar los 90 minutos ante Boca por Libertadores.

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En lo que va de esta campaña, Juan Francisco Rossel disputó hasta ahora un total de 330 minutos en 11 juegos entre todos los torneos, donde registra un gol y dos tarjetas amarillas.

ver también Rossel y el duro calendario de U Católica: “Siempre me estoy preparando, juegue o no”

En síntesis

Juan Francisco Rossel fue operado con éxito tras sufrir un fuerte golpe en el ojo ante Colo Colo.

tras sufrir un fuerte golpe en el ojo ante Colo Colo. El atacante cruzado se perderá el partido ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

por Copa Libertadores. El técnico Daniel Garnero solo tendrá a Diego Corral como alternativa en ataque.

¿Cuándo juegan “Los Cruzados”?

Por la última fecha del Grupo D en Copa Libertadores, Universidad Católica visita a Boca Juniors en “La Bombonera” de Buenos Aires, este jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas.

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