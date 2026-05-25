Universidad Católica sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegarán con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.
Escenario que se explica por la importante victoria conseguida este jueves ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 gracias a la gran actuación de Fernando Zampedri, que jugó con una fractura nasal que no le impidió marcar los dos goles del triunfo de La Franja.
U. Católica ganó por 2-0 a Barcelona SC y va por la fecha 6 contra Boca Jrs en Copa Libertadores – Photosport
¿Cuándo juega U. Católica vs. Boca Jrs por Copa Libertadores?
Universidad Católica vs. Boca Jrs, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D en Copa Libertadores.
El partido entre Cruzados y Xeneizes lo podrás ver en televisión en vivo por cable a través de la señal de ESPN 5 y también estará disponible en Disney+ Premium, previa suscripción al servicio de streaming.
Estos son los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
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Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores
En resumen…
- Universidad Católica enfrenta a Boca Jrs este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile.
- La transmisión en Chile estará disponible en televisión por cable a través de ESPN 5 y en streaming por Disney+ Premium.