La atleta volvió al circuito internacional conquistando la medalla de bronce en los 400 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster, disputado en Lima, Perú

Evelyn Ortiz tuvo un regreso inolvidable este fin de semana, luego de estar un año alejada de las pistas. La atleta volvió al circuito internacional conquistando la medalla de bronce en los 400 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster, disputado en Lima, Perú.

La Gacela se lució en su regreso a las pistas, y señaló: “Estoy muy feliz por retornar a la competencia internacional y hacerlo con un podio es sin duda el mejor reencuentro con la pista. Agradezco desde ya el apoyo de todo mi equipo técnico y Fundación te apoyamos por hacer posible este viaje.

“También agradezco el cariño de la gente, sus mensajes de apoyo y buenos deseos. Ahora me queda cerrar el torneo el miércoles 27 con mi participación en los relevos 4×100 y 4×400”, explicó la atleta.

A través de sus redes, la atleta no ocultó su alegría. “Después de un año, vuelvo a correr por mi país. No imaginan como latía mi corazón al momento de subir al podio”

El siguiente desafío de la ex participante de “Mundos Opuestos” será su participación en el Campeonato Mundial que se disputará en Corea del Sur en agosto. Para concretarlo, actualmente se encuentra en la búsqueda de auspiciadores, ya que se trata de un viaje que implica un alto costo económico.

En síntesis:

Evelyn Ortiz ganó la medalla de bronce en 400 metros planos en Lima.

La atleta chilena compitió en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster tras un año.

Su próximo objetivo es disputar el Campeonato Mundial en Corea del Sur en agosto.

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