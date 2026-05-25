Arturo Vidal hace méritos en Colo Colo para poder ganarse su renovación. El King deja atrás un 2025 para el olvido tomando un nuevo rol en el Cacique, el que los hinchas destacan y con el que espera que la dirigencia le ofrezca extender su vínculo.
Con contrato hasta diciembre del 2026 y a sus 39 años, se podría pensar en que es el momento para que el bicampeón de América cuelgue los botines. Sin embargo, su postura es otra e incluso dejó claro quién es el hombre que definirá su sigue jugando: Aníbal Mosa.
Luego de la victoria por 2 a 1 en el clásico ante Universidad Católica, el King fue consultado por su continuidad en el Cacique la próxima temporada. Ahí enfatizó en que tiene para rato, pero mantenerse en el Estadio Monumental es algo que debe decidir la dirigencia.
Arturo Vidal le pasa la pelota a Aníbal Mosa por su continuidad en Colo Colo
A Arturo Vidal le brillan los ojos cuando habla de una renovación en Colo Colo. El King no quiere pensar en su futuro, pero tiene claro que con este rendimiento y jugando más retrasado, puede estirar su carrera un poco más.
Santiago, 31 de enero de 2023 Presentacion de la nueva camiseta de Colo Colo 2024. Jonnathan Oyarzun/Photosport
Tras el clásico en el Claro Arena, el bicampeón de América fue consultado por los medios sobre cuánto le queda a este nivel. “Hasta lo que dé“, señaló de entrada el mediocampista.
Aunque luego y en un tono más de humor, Arturo Vidal le pasó la pelota a Aníbal Mosa para que aclare si lo quiere en Colo Colo el 2027. “¿Dónde está el presi? Hay que preguntarle a él“, sentenció.
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Jugando como volante en 2025, el King no se vio nada de bien. Fernando Ortiz lo cambió de puesto para transformarlo en central y, desde el fondo, se ha transformado en un pilar para que hoy estén firmes en el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.
Habrá que esperar para ver qué postura toman en la dirigencia de Blanco y Negro. Con los últimos cambios, Aníbal Mosa tiene en sus manos la decisión sobre el futuro del volante, quien hará lo posible por convencerlos de que puede dar algo más.
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Arturo Vidal se enfoca en la cancha y en mantener a Colo Colo peleando en todos los frentes. El King se ilusiona con seguir una temporada más en el Cacique y le deja a Aníbal Mosa la pelota en su lado para avanzar.
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En resumen, Colo Colo y Vidal
- Presión directa para Aníbal Mosa: A sus 39 años y con contrato vigente hasta diciembre de 2026, Arturo Vidal dejó en claro que no tiene intenciones de retirarse. Tras el clásico, el “King” aseguró que jugará “hasta lo que dé” y le tiró la pelota públicamente a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, indicando que la decisión final de extender su vínculo para 2027 depende exclusivamente de la dirigencia.
- Reinvención total como defensa central: El gran argumento del bicampeón de América para buscar su renovación es su renacer futbolístico. Tras un opaco 2025 como mediocampista, el técnico Fernando Ortiz decidió cambiarlo de posición, transformándolo en un pilar absoluto en la zaga central y siendo clave para que Colo Colo se mantenga firme en el liderato de la Liga de Primera 2026.
- El envión anímico tras el Clásico: Las declaraciones sobre su futuro llegaron en el mejor momento posible, justo después del vital triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena. El jugador se enfoca ahora en mantener este alto rendimiento competitivo para convencer a la directiva de que aún tiene mucho que aportar en el Estadio Monumental durante la próxima temporada.