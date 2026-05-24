El capitán de los Albos la mandó contra su propia puerta por segundo partido consecutivo.

Universidad Católica y Colo Colodisputan un nuevo clásico. En los primeros minutos, la paridad se rompió con un inesperado autogol de Arturo Vidal.

Los Albos son el sólido líder del torneo y ante las caídas de Huachipato y Limache tienen la opción de oro de arrancarse en el liderato. Claro que los Cruzados son un duro rival y saben que para luchar por el título, deben vencer a los dirigidos por Fernando Ortiz.

El autogol de Vidal

En el inicio de partido Colo Colo bien pudo abrir el marcador a través de Javier Correa, pero el remate del argentino dio contra el palo de la portería que defiende Vicente Bernedo. Y es cierto cuando dicen que un gol que no se hace en un arco, se hace en el otro.

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En la siguiente jugada peligrosa, Juan Francisco Rossel se llevó en velocidad a Arturo Vidal y llegó a línea de fondo. Ante el achique de Gabriel Maureira, Rossel tiró un centro atrás. Joaquín Sosa intentó despejar el balón, pero le terminó dando al King y este mandó la pelota al fondo de su propia portería.

Fue la apertura de la cuenta en 7 minutos en el Claro Arena. Festejo total de los hinchas de Universidad Católica y desazón en Colo Colo ante la desafortunada jugada. Tras esta situación, los Cruzados han tomado el protagonismo del partido.

Rossel es la gran figura del primer tiempo en el Claro Arena, mientras Arturo Vidal mastica la rabia por su mala suerte. El fin de semana anterior el bicampeón de América también había anotado un autogol ante Ñublense, aunque esa vez tapó su error con un golazo.

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Colo Colo se está siendo superado por Universidad Católica y los dirigidos por Daniel Garnero buscan ampliar el 1-0 transitorio en el clásico. Para los Albos es clave no perder en Las Condes.