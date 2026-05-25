“Hediondo de”: Revelan inédito registro de pelea entre plantel de Católica y Colo Colo

En el programa TST mostraron una nueva versión de los hechos y que podrían agravar las sanciones.

Colo Colo superó a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. El Cacique con dos golazos de Javier Correa, logró quedarse con tres puntos claves para seguir como puntero de la Liga de Primera.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano por los incidentes sobre el final del encuentro. Lo que ya advirtió José Cabero en su informe y que puede dejar varias fechas de sanción a los involucrados.

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Tras el primer tanto de Correa, los ánimos ya empezaron a caldearse. Vicente Bernedo tuvo una violenta reacción y la agarró con Leandro Hernández. Primero le lanzó un pelotazo y luego le hizo una llave digna de lucha libre.

Pero lo peor vino con el pitazo final de Cabero. Lo que quedó en evidencia con el el registro de Todos Somos Técnicos que mostró otro ángulo de los incidentes registrados en el Claro Arena.

El nuevo registro de los incidentes entre Católica y Colo Colo en el Claro Arena

En el compacto se muestra que las asperezas comenzaron por el festejo de Javier Correa tras el pitazo final. El delantero que fue sustituido al entretiempo, saltó a la cancha y gritó directamente a los hinchas cruzados el triunfo.

Vicente Bernedo de inmediato fue a encarar al delantero. “Celebraste en mi cancha, bancátela”, replicó el goleador y figura del clásico. Al portero cruzado lo saca Fernando Zampedri para evitar altercados. Luego el “Toro” encara a Cabero y le reclama de forma airada la amarilla que recibió.

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La batalla era inminente. La chispa que comenzó todo fue el cruce entre Claudio Aquino y Jhojan Valencia. Con el inicio de la tole-tole, Bernedo de inmediato interviene y se lanza sobre Javier Méndez, a quien empuja sin ninguna provocación previa.

El charrúa prendió con aire, y respondió con dos golpes. El portero devolvió los manotazos y tras ello se mete Joaquín Sosa a defender a su compatriota.

La pelea sigue con el lanzamiento de agua del kine Javier Díaz Ferrada. Lo que fue percatado por Clemente Montes que de inmediato fue a encararlo. “Para qué tiraí agua, ¿erí más valiente por tirar agua? Hediondo de mierda”, expresó el delantero cruzado.

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Tras ello, Arturo Vidal lidera al grupo para que se retiren a camarines. Aunque la salida también tuvo otro condimento con los jugadores albos levantando los dedos indice y del medio en alusión a los dos goles de la jornada.