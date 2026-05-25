El jugador fue parte del entrenamiento en Juan Pinto Durán, donde fue llamado a conversar con los medios donde se defendió lo mejor que pudo.

Nils Reichmuth es la gran sorpresa de Nicolás Córdova en la nómina de la selección chilena para los amistoso ante Portugal y el Congo, quien tuvo su primer entrenamiento junto a sus compañeros en Juan Pinto Durán.

Con la problemática del idioma de por medio, el mediocampista de madre chilena disfrutó de los primeros trabajos bajo las órdenes de Córdova, en algo que ya habían conversado en Suiza.

Por lo mismo, asegura que aprovechará los días para conocer a sus compañeros, sus nombres y también mandó saludos a sus primos, quien asegura son los más felices con este nuevo rumbo.

Nils Reichmuth se intentó comunicar con Lucas Cepeda en la Roja. Foto: Carlos Parra /FFCh

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Nils Reichmuth asegura que sus primos son los más contentos

Nils Reichmuth tuvo su primera prueba de fuego con la camiseta de la selección chilena, porque fue el primero en hablar con los medios para los amistosos de la fecha FIFA.

Defendiéndose con un español sin tanto manejo, el volante salió jugando: “Estoy muy feliz, contento de esta aquí, es un sueño, el equipo me trata muy bien, me hicieron más fácil el primer día”.

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“Estaba un poco sorprendido, pero, como dije, estoy feliz, orgulloso, para representar mi país, la Roja, también estoy contento por mis primos que están felices con esto”, detalló.

Por lo mismo, confirmó que tuvo una reunión con Nicolás Córdova en Suiza, donde llegó bien preparado para contarle los detalles de lo que busca con sus grandes condiciones.

“Miro siempre el día a día, pero quiero ganar siempre y mis objetivos son los grandes torneos, pero primero tengo que conocer a mis compañero, sus nombres, pero con el tiempo vendrá eso”, cerró.

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Las fotos del entrenamiento de la Roja: