“El plantel que nos hizo grandes”: CSD Colo Colo sorprende con celebración de la Copa Libertadores 1991

A través de redes sociales se informó de la realización de una cena con los campeones de América. Los hinchas podrán adquirir sus tickets y compartir una jornada inolvidable con sus ídolos.

La noche del 5 de junio de 1991 quedó marcada en la historia del fútbol chileno. Colo Colo se transformó por primera vez en campeón de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Mirko Jozic superaron por 3-0 a Olimpia y consiguieron el anhelado torneo en el Estadio Monumental.

Gesta que hasta el día de hoy no ha podido ser igualada. Por lo mismo, el Club Social Deportivo decidió hacer una conmemoración a lo grande. Esto debido a que este 2026 ya serán 35 años de aquella hazaña deportiva.

Por lo mismo, se decidió hacer una celebración donde los hinchas puedan compartir con los ídolos del 91. En esta ocasión, será una cena el jueves 4 de junio y que cae justo en las vísperas de aquella batalla histórica.

“Será una noche inolvidable, donde compartiremos junto a los protagonistas de aquel plantel que alcanzó la gloria eterna”, detalló el CSD y confirmó que el evento se realizará en el en el restaurante Los Buenos Muchachos.

Cena campeones de América 1991: precios, ubicación y horarios

“Queremos conmemorar el momento más feliz de nuestro club. Queremos juntarnos con nuestras leyendas que hicieron grande el club”, recalcó Edmundo Valladares, presidente del CSD. Por lo que además de la buena comida, los hinchas podrán compartir con sus ídolos de Colo Colo de toda la vida.

Los tickets para la cena campeones de América están disponibles en ticketplus y se enfatiza que el evento está programado para el jueves 4 de junio a las 20:00 horas.

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“La invitación es para que nos puedan acompañar para homenajear al plantel que nos hizo grande”, agregó Valladares en la antesala de una jornada que será inolvidable. Tal como lo fue el 91.